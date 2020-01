Shirley Wegner: Night Explosion. Foto: Shirley Wegner/Farideh Cadot Paris

Die "unerschöpflichen" der Fotografie lernt Ingeborg Ruthe () in der Ausstellung "Modell-Naturen in der zeitgenössischen Fotografie" in der Berliner Alfred-Ehrhardt-Stiftung kennen, in der fünf FotografInnen ganz ohne digitale Nachbearbeitungenerschaffen. Die israelische Künstlerinetwa, die für ihre Arbeit "Nacht Explosion" ausLandschaften ihrer Heimat baute: "Die Lichter der nächtlichen Ortschaften unter den explosiven rot-lila-orange-gelben und weiß-schwarzen Wolkenformationen sind nur noch helle Farbreflexe, die ein System menschlicher Behausungen ahnen lassen. Leben da unten Israelis? Juden, Christen, Araber? Und was richten diean, was besagen sie? Dass Aufnahmen wie diese vor allem die Realität ins Künstliche kippen, dass man dann irritiert ist, weil es womöglich auch umgekehrt sein kann, liegt an der starken Metaphorik der Aufnahmen."Überwältigend und wegweisend erscheint der Kunsthistorikerinin derdie Erweiterung des New Yorker, was aber keineswegs an der zurückgenommenen Architektur vonliegt, sondern an der inhaltlichen Neuordnung durch Chefkurator, der die Dauerausstellung künftig zirkulieren lassen und die Hierarchien zwischen den verschiedenen Museumsabteilungen aufbrechen will und dabei auf "setzt: "Wie neu solches Denken in einem Museum von der Größe des MoMA ist, lässt sich schon in den ersten Räumen sehen: Bekannte Kreidezeichnungen von Odilon Redon hängen neben Medardo Rossos seltsam abstrakt anmutenden Wachsskulpturen, und Mary Cassatt hält mit ihren einmaligen Kaltnadel- und Aquatintadrucken mit Ölbildern aus derselben Zeit ausgezeichnet mit. Mondaufnahmen und Mikroskopie von Pflanzen erinnern die Besucher daran, dass die Wissenschaften den Künstlern ab dem 19. Jahrhundert neue Arten deranboten."Weiteres: Schmuckstücke aus demsind einer israelischen Sicherheitsfirma offenbar für einen Betrag vonin Bitcoins zum Kauf angeboten worden, meldet der. Die nächstein Venedig wird von der Italienerinkuratiert, meldet ebenfalls der. Die fünf Bilder, die seit dem mysteriösenals verschollen galten und im Jahr 2018 weder auftauchten, werden ab Januar in Gotha zu sehen sein, meldet der. In der stellt der Autor und Regisseurdas von ihm initiierte Medienkunst-Projekt "Modell Berlin" vor, "ein kommunikatives medienkünstlerisches Graswurzelprojekt", wie er schreibt, das mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa zahlreche Berliner Institutionen zusammenbringen will, die über die kulturelle Zukunft von Berlin debattieren. Stefan Trinks besucht für diezwei Ausstellungen vonmit Bildern "zu seinen Erfahrungen mit deutsch-deutscher Teilung, Wiedervereinigung und Folgen" in der Potsdamer Villa Schöningen und der Matthäuskirche am Berliner Kulturforum.Besprochen werdenAusstellung "Das Heptaeder" in der Berliner Galerie Mehdi Chouakri ( Tagesspiegel ) und die Ausstellung ". Die Geburt der modernen Skulptur" in der Mailänder Gallerie d'Italia ( Tagesspiegel ).