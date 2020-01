Jugend und Intelligenz: Joël Pommerats "Contes et Légendes" am Théâtre des Amandiers. Foto: Elizabeth Carecchio

"In den Waldheimen und auf den Haidern". Thomas Bernhards Heldenplatz am Schauspielhaus Graz. Foto: Karelly Lamprecht

Eberhard Spreng hat sich vomnicht entmutigen lassen und dank eines Shuttles auch den Weg in die Vororte Nanterre und Bobigny geschafft, wo die wichtigsten Theater stehen, wie er im erzählt : "Vor der Aufführung in Nanterre nehmen ein paar Mitarbeiter desauf der Vorderbühne Aufstellung, erklären sich beiläufig mit dem Streik solidarisch und beklagen die mangelnde Vorbereitung eines großen Sanierungsprojektes für ihr großes Vororttheater. ... Dann verzaubert 'Contes et Légendes' , ein Stück über, ein geradezu meisterhaftes, fast anthropologisch zu nennendes Menschentheater des, dessen Stücke in Deutschland gerne nachgespielt werden, vor allem sein letztes über die französische Revolution. Am Théâtre de l'Odéon hat das Publikum weniger Glück. Eine Voraufführung von 'Un conte de Noël' fällt dem Streik zum Opfer."Franz-Xaver Mayr inszeniert in Graz"Heldenplatz" und Margarete Affenzeller erinnert sich imseufzend daran, welche Erregungszustände sich die Literatur einst gestattete. "Für einewar das Gesamtbild zu zaghaft", findet sie, aber immerhin hat die Inszenierung ihre Momente: "Die Familie Schuster trifft sich in der großbürgerlichen Wohnung nahe dem Heldenplatz, aus der sich das Oberhaupt, Prof. Josef Schuster, zwei Tage zuvor aus dem Fenster in den Tod gestürzt hat.! Oder wie sein Bruder Robert sagen wird: '[E]s gibt jetzt mehr Nazis in Wien als achtunddreißig.'" In der schreibt Reinhard Kriechbaum.Besprochen werden außerdem"Kudlich in Amerika" am Wiener Schauspielhaus ( Nachtkritik ),"Im Westen nichts Neues" am Dresdner Staatsschauspiel ( Nachtkritik ) die-Show "Der Bundesbürger" des Autorenpaares Konstantin und Annalena Küspert am Theater Münster (),undbei den Tanztagen ( Berliner Zeitung ), das Jubiläumsprogramm vonmit "100 Prozent Berlin reloaded" (), eine Hommage an den Choreografenin Zürich (die NZZ -Kritikerin Martina Wohlthat voll kribbelnder Energie verließ),"Square Dance" in Duisburg (das-Kritikerin Wiebke Hüster zufolge die russische Herkunft des Balletts ebenso wie seinen amerikanischen Siegeszug in sich trage), Nachwuchsfestivals "Tanz Tage" in den Sophiensälen ( taz ) und"Macht, Moral und Mauschelei" in Frankfurt ( FR ).