Zwei beratende Experten dersind kurz vor der Preisverleihung an Peter Handke von ihren Posten zurückgetreten, melden die Agenturen. Während der schwedische Schriftstellerseinen Entschluss damit begründet, dass ihm die seit der Krise der Akademie im Jahr 2018 notwendigen Reformenvonstatten gingen, erklärt die Schriftstellerinihren Schritt mit dem: Gegenüber der Zeitungäußerte sie sich, dass "die Wahl des Preisträgers 2019 sich nicht nur auf ein literarisches Oeuvre beschränkt" habe, "sondern gleichermaßen innerhalb und außerhalb der Akademie als Position interpretiert wurde, dass die Literatur über der Politik stünde." Doch "diese Haltung ist nicht die meine", so Sundström. Helmut Böttiger vom sieht derweil in der Kontroverse um Handke "ein, das von der Literatur wegführt."Der bosnisch-deutsche Soziologe schreibt auf dem postkolonialen Blogeine scharfe Attacke gegen Handke, dessen Haltung zu Bosnien er alsbeschreibt: "Wie es das Nobelkomitee schreibt, will er die 'Peripherie und Besonderheit menschlicher Erfahrung' beschreiben. Er nutzt seinen, um zu den Killing Fields in der Peripherie zu reisen (an Orte, an die die Flüchtlinge und Exilierten nicht zurückkehren können) und literarische Selfies zu produzieren. Europäische Intellektuelle und Institutionen beschreiben seinen kolonialistischen Korpus dann als repräsentativ für europäische Kultur. So werden. Wir selbst müssen inzwischen enorme Zeit aufbringen, um uns selbst vor dieser Gechichte zu schützen, auch jene, die Glück hatten und einen westlichen Pass bekommen hatten. Handke bekam hingegen ganz leicht einen jugoslawischen Pass vom Milosevic-Regime im Jahr 1999 während Hunderttausende Kosovo-Albaner ihren Pass verloren."Essay zu Handke, der das Nobelkomitee bereits zu Reaktionen veranlasste, ist jetzt von der führenden schwedischen Zeitung übernommen worden.Außerdem: Lothar Müller berichtet in der SZ von der Jahrestagung der, die sich dem Thema "Proust und das Judentum" gewidmet hatte. In der gratuliert Johan Schloemann dem Philologen zum 90. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Das Gift der Biene" ( Tagesspiegel ),"Die Kakerlake" ( Dlf Kultur ),' Comic "The Black Holes" ( Dlf Kultur ),"Über die Kunst, ein Gentleman zu sein. Briefe an seinen Sohn in Auswahl" ( NZZ ),"Tag für Tag" ( FR ) und"Leon Saint Clairs zeitlose Unruhe" ().Diese und viele weitere Bücher erhalten Sie in unserem neuen Online-Bücherladen Eichendorff21 . Mit jedem Kauf dort unterstützen Sie uns und machen somit unsere Arbeit möglich - Danke!