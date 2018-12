Spielen im Dreck: Gaspar Noés "Climax"

Ein Tanzensemble geht in Klausur, feiert, trinkt Unmengen von Sangria, wird dabei unwissentlich auf Droge gesetzt, was den totalen Exzess zur Folge hat - et voilà: "Climax", der neue Skandalfilm von. In derfällt die Kritik von Dennis Vetter eher verhalten aus. "Nach seinen Ausflügen in die Tiefe und Verbindlichkeit des Qualitätskinos bei 'Love' und 'Irreversible', wendet sich Noé in 'Climax' begeistert einem ästhetischen Geschmiere zu, das jedoch nurKraft entwickelt und sonst frustrierend lieblos mit Figuren hantiert. Wenn getanzt wird, überträgt sich Noés, Exzess und Widerstreit in eine unerwartet entzückende Leichtigkeit. Tanz spielt hier mit, mit dem Geben, Nehmen, Einnehmen, Aushebeln und Ablehnen von Körper und Raum. In den Gruppenchoreografien wirkt es, als könne sich Noé in diesem Film von seiner Grobschlächtigkeit als Ultra-Hetero-Regisseur endlich einmal befreien - bis die nächste Dialogsituation alle Hoffnung auf Befreiung wieder mit einer schablonenartigen Provokation verspielt."Für-Kritiker Bert Rebhandl entwickelt der Film in der ersten halben Stunde beträchtlich Power, ist "schlicht sensationell." Doch dann wird es blöde transgressiv: "Alles das, was vorher Verführung und vielleicht auch nur jugendlicher Leichtsinn war, jungenhafte Präpotenz oder androgyne Vieldeutigkeit, geht in dem labyrinthischen, finsteren Set verloren: 'Climax' wird letztlich zu einem, und man wünscht sich vergeblich zurück zu der Energie der ersten halben Stunde." Fürhat Patrick Wellinski mit Noé gesprochen Weitere Artikel: Carolin Weidner empfiehlt in derdie-Retrospektive im Berliner Kino Arsenal . Knut Henkel stellt in derdie Arbeit des Kino-Kollektivs "Erinnerung Wahrheit Gerechtigkeit" vor, das mit einer politischen Dokumentarfilmschau durch die Städte Mittelamerikas tourt. Für die spricht Frank Junghänel mit Regisseur, der fürgerade die Serie "Dogs of Berlin" gedreht hat. Auch in den USA, wo Till Schweiger gerade sein US-Remake von "Honig im Kopf" lanciert, ist der Schauspieler und Regisseur wenig überraschend alles andere als ein Kritikerliebling, berichtet Hanns-Georg Rodek in der. David Steinitz erklärt uns in der, warumuns in einem-Video erklärt, warum viele Kinofilme auf modernen Fernsehgeräten zunächst einmal so scheußlich aussehen- sofern man eine bestimmte Werkseinstellung nicht ändert:Besprochen werden"Roma" ( taz SZ , mehr dazu bereits im gestrigen Efeu ),"Widows" ( Tagesspiegel SZ , mehr dazu hier ),Biopic "Astrid" über die ersten Lebensjahre Astrif Lindgrens ( NZZ) Thriller "Under The Silver Lake" ( NZZ ),auf DVD erschienene Bollywoodfilm "Auge um Auge" ( taz ) und die zweite Staffel der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" ( ZeitOnline ).