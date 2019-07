🤖 Hello world. Today I generated this video about Serena Williams' husband. I hope you like it! https://t.co/ktRxZ1UBdI #serenawilliamshusband #ai pic.twitter.com/e9M6Prz07z - Jan Bot (@janbotfilms) July 14, 2019

In derstellt Verena Luekenvor, den ersten digitalen Angestellten des Amsterdamer Filmmuseums, der je nach nachrichtlicher Lage und Social-Media-Trends generiert . Liegt darin schon Autorschaft? Unter anderem damit befasste sich eine Tagung in Frankfurt, berichtet Lueken, wo sich die Experten uneins sind: Für den Juristen Alexander Peukert ist der Fall ziemlich eindeutig: Wo, da auch kein Recht am Werk. Für den Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger hingegen stellt sich die Lage etwas komplexer dar, "beruht doch die akademische Anerkennung des Films als Gegenstand von Wissenschaft ganz wesentlich auf der Vorstellung von Autor, Werk und Kanon. Doch auch Hediger schien die Herausforderung, die für sein Fach von autorlosen Werken ausgeht, eher zu, als zu beunruhigen. In den kurzen Schnipseln des Jan Bot machte er Montagetechniken aus, die ihm von Eisenstein her bekannt vorkamen, und. Nur für die kulturelle Repräsentation, die wir gewohnt sind in Kunstwerken zu suchen und zu entdecken, für die sah auch Vinzenz Hediger in den Roboterfilmen." Hier Jan Bots aktueller Tagesfilm:Weitere Artikel: Esther Buss befasst sich in dermit dem von für das Filmfest München kuratierten Programm "A Peculiar Vantage", das um Fragen der "Blackness" kreist. Besprochen werden die neue, jetzt aber endgültig letztmalige Version vonKriegsfilm "Apocalypse Now", die nur heute in ausgesuchten Kinos läuft ( Tagesspiegel Standard ), die zweite Staffel der deutschen Mystery-Serie "Dark" ( NZZ ),Dokumentarfilm "Unsere große kleine Farm" ( Freitag ) und neue Heimmedien-Veröffentlichungen, darunter"Das Feuerschiff" ( SZ ).