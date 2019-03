Françoise Demulder: Das Massaker von Karantina, Beirut, Libanon, 1976. © Succession Françoise Demulder / Roger-Viollet

Überfällig, faszinierend und hervorragend kuratiert findet-Autor Alexander Menden die Schau "Fotografinnen an der Front" im Düsseldorfer Kunstpalast , die Bilder vonundüberundbis zu der 2014 in Afghanistan ermordetenzeigt. Kunstpalast-Direktor Felix Krämer übrigens, informiert Menden, ist der Sohn des 1999 in Kosovo getöteten-Fotografen Volker Krämer: "Die Bilder, die im Kunstpalast gezeigt werden, sind ästhetisch, perspektivisch und was die Distanz oder Nähe, die sie sich erlauben, genauso vielfältig und heterogen wie die der männlichen Kollegen. Bedeutend für ihre Einordnung sind allerdings diezu den eigentlichen Kampfhandlungen, im Grad der Gefahr sexualisierter Gewalt, denen die Fotografinnen in den jeweiligen Kampfzonen potenziell ausgesetzt waren, sowie das Maß an Inszenierung, durch die sich die Epochen unterscheiden."empört die Feministinnen, John Waterhouse' Nymphen werden aus dem Museum genommen,"Avenidas"-Gedicht wird entfernt. Na und? Philipp Meier kann das nicht aufregen . "", meint er schulterzuckend in der: "Kunst hatte die Macht von Fürsten und Kirchenvätern zu repräsentieren. Hochkulturen wie das alte Ägypten nahmen sie in Dienst des göttlichen Pharaonentums. Und nicht einmal bei den Höhlenbewohnern von Lascaux war sie frei. Die Tiermalereien an den Wänden jedenfalls entsprangen gewiss nicht irgendeinem ausgelassenen Selbstverwirklichungs-Workshop, sondern galten dem. Was wir für die Freiheit der Kunst halten, ist ein junges Phänomen. Mit Kunstfreiheit meinen wir vor allem die Freiheit einer antibürgerlichen Kunst. Diese Kunst war indes keineswegs freier als jene anderer Epochen. Sie stand ganz einfach im Dienst einer, nämlich jener der." Am Ende überlegt Meier, ob Zensur von unten schlechter ist als die von oben. Aber auch das findet er nicht, sie sei höchstens unberechenbarer. Und: "Ist es aber nicht vielmehr die Freiheit, die Zensur von unten überhaupt ermöglicht?"Weiteres: Im berichtet Olga Kronsteiner, dass dieüber Jahre hinweg Warnungen ignoriert hat, dass es sich bei etlichen Werken derum Fälschungen handelte.-Kritikerin Birgit Rieger war dabei , als Kurator Ralph Rugoff in Venedig seine Pläne für die Biennale vorstellte. In der berichtet Nikolaus Bernau, dass Berlins Staatliche Sammlungen mit demeine höchst wertvolle Immobilie geschenkt bekommen haben. Jürgen Müller sinniert in derüber eine, dieschuf, bevor er Filmregisseur wurde und in der Müller jedoch bereits den "Beginn einer Suche nach dem" erkennt. In der SZ bespricht Till BrieglebPsycho-Knetanimationen in der Frankfurter Schirn