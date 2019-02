Lesley Riddoch, Kolumnistin des nimmt die in der Brexit-Presse nun überall kursierenden Vergleiche mit demund dem siegreichen Britannien aufs Korn, auch die Anspielung auf die: "Sicher wurden 300.000 Soldaten in Dünkirchen vor den Deutschen gerettet, aber 40.000 blieben auf dem Strand zurück, Hunderte starben, und 10.000 Soldaten der 51st Highland Division gerieten in Kriegsgefangenschaft. Im Grunde ist 'Dünkirchen'für ein militärisches Debakel. Liegt hier die eigentliche Brexit-Parallele zur Kriegszeit? Steht Britannien vor einer umfassenden und demütigenden Niederlage, die von Politikern zu einem unglaublichenumgedeutet wird? So unwahrscheinlich es klingt - das ist sehr gut möglich.""Die Tories träumen davon, den", glaubt der Schriftsteller im Interview mit der. Darum der Brexit, der Britannien in eine Artverwandeln soll, mit niedrigen Steuern, geringen Staatsausgaben und wenig Regulierung. "In Singapur ist es eine Schande, auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Aber Singapur ist auch ein ethnisch homogener Stadtstaat mit wenigen Millionen Einwohnern. Die Chance, dass Großbritannien eine Variante davon werden könnte, liegt bei null. Was wir hingegen kriegen könnten, ist den- ein bisschen wie jetzt, nur noch mehr davon. Wer in London für den Brexit ist, ist das, weil er gegen die Regulierung des Finanzmarkts ist. Zynisch gesagt sind diese Leute für den Brexit, weil sie den Regulierungsprozess in London schon gekapert haben, den in Brüssel aber nicht."In Brandenburg soll einfür fünfzig Prozent Frauenanteil im Parlament sorgen. Soll so etwas auch im Bundestag kommen? Es würde wohl alsvor Bundesverfassungsgericht scheitern, meint Markus Decker in der: "So hat der Rechtswissenschaftler Martin Morlok eben erst darauf hingewiesen, dass Frauen im Bundestag, sondern im Verhältnis zu ihrem Anteil in den Parteien vielmehr in zu großer Zahl vertreten seien - so jedenfalls bei SPD, Grünen und Linken... Will sagen: Wenn sich mehr Männer parteipolitisch engagieren, dann liegt es schon auch nahe, dass sieund Mandate abbekommen; momentan ist es zumindest in den Parteien links der Mitte umgekehrt. Es konkurrieren also Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit miteinander."