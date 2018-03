Heute Nacht wurden die Oscars verliehen - und zwar in der "", wie Filmkritiker Rajko Burchardt auf schreibt . In den wichtigsten Kategorien hat"The Shape of Water abgeräumt - unter anderem die Trophäen für "beste Regie" und "bester Film" gingen an das Sumpfmonster-Liebesmärchen. Hier alle Gewinner auf einen Blick. Nachtrag: bietet einen schönen kommentierten Überblick über alle nominierten Filme.Ansonsten "wurde versucht, es allen Beteiligten Recht zu machen, und so wurde die Gala zum", berichtet Tobias Sedlmaier etwas zerknirscht in der. "Vielleicht geschah dies aus Unsicherheit, bloß niemandem auf die Füße zu treten oder gar eine einheitliche ästhetische Linie zu propagieren. So wurden die Preise, keiner der vorher mehrfach nominierten Filme konnte allzu viele Preise auf sich vereinen." Womit dieses neue Gießkannen-Prinzip zusammenhängt, erklärt Hanns-Georg Rodek in der: Die Zeit der Superstars sei vorbei, "'."Politische Marken wurden bei der Verleihung nur wenige gesetzt, erfahren wir. Auch der Namefiel nur ein einziges Mal, ist Alexandra Seibel vom aufgefallen . Immerhin:, die als beste Schauspielerin für "Three Billboards..." ausgezeichnet wurde, nutzte die Gelegenheit für ein starkes Statement. Was die Schauspielerin am Ende mit der Forderung nach dem "Inclusion Rider" meint, erklärt Carolin Gasteiger in derDie bringt wie stets das Defilee vomAußerdem: Im-Gespräch erklärt gegenüber Dirk Peitz, dass sich ihr neuer Film "Molly's Game" dagegen wendet, dass "Frauen nicht dafür gefeiert werden, was sie sagen oder tun. Sondern dafür,." Christina Bylow spricht für diemit der Schauspielerin Jördis Triebel, die derzeit in Lars Kraumes (heute auch in der besprochenem ) Film "Das schweigende Klassenzimmer" im Kino zu sehen ist. In der berichtet Gerhard Midding des französischen Filmpreises, mit dem"120 BPM" ausgezeichnet wurde. Andreas Köhnemann befasst sich aufmit den schönenBesprochen werden der auf DVD veröffentlichte Indie-Film "Die Abenteuer von Brigsby Bear" mit SZ ) und die Serie "This Is Us" ( Freitag ).