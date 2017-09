Für die schaut sich Beate Scheder imum, der derzeit im deutschsprachigen Raum von Wien bis Berlin boomt. Cloud Rap? Das ist "ein HipHop-Subgenre, das sich durch Sounds auszeichnet, die so, wie man Wolken in Musik übersetzen könnte", erfahren wir. Und: "Dasist liebstes Kommunikations- und Distributionsmedium von Cloudrappern. Weitere Erkennungsmerkmale: Autotune-Effekt, Trap-Beats,, Lo-Fi-Ästhetik. Aber auch DIY-Unbekümmertheit und ein grotesk überzeichnetes Spiel mit HipHop-Insignien. ... Cloudrapper sind dasTypische Vertreter seien Insbesondere Rin und Yung Hurn Im-Interview mit Jonathan Fischer zeigt sich Reggae- und Dub-Pioniermal wieder von seiner paradiesvogeligsten Seite: "The bear goes upstairs and the bear swear and take some beer… sure to catch the fish, while it flies to the ear", flüstert er Fischer ins Ohr, der daraufhin feststellt: "Ein Interview mit Lee Perry gleicht dem Versuch, Wasser mit einem Sieb einzufangen. Immerhin hat er diesmal kein Geld verlangt." Und Perry weiter: "'Mein Geheimnis? Ich bin kein menschliches Wesen, sondern ein, und manchmal auch ein Fisch. Mein Metier sind Wasser-Wissenschaft, Wasser-Erziehung, Wasser- Erscheinungen.'."Wolfgang Sandner staunt über den beträchtlichen Erfolg, über den sichseit einiger Zeit freuen darf. Sogar der Klassikbetrieb empfängt den Jazzpianisten mit offenen Armen - eine Seltenheit. Woran liegt's? Zum einen an Wollnys Vielseitigkeit, zum anderen an seiner Unbekümmertheit beim Überschreiten von Grenzen im Verbund mit "ausgeprägter", erklärt Sandner in der. Hier ein Liveauftritt mit, der einen guten Eindruck von Wollny Spiel mit den Stahlsaiten bietet:Weiteres: Im "Unknown Pleasures"-Blog des verneigt sich Karl Fluch tief vorglücklosem Album "No Other" aus den 70ern, dessen ausbleibender Erfolg dem einstigen Byrds-Musiker das Herz gebrochen hat. Und in der-Popkolumne staunt Jan Kedves über den momentanen Erfolg von, die als erste Solo-Rapperin seit 19 Jahren die amerikanischen Charts anführt.Besprochen werden ein Konzert von Beth Ditto ( Standard ) sowie die Autobiografie von Ex-Kraftwerk-Musiker Standard ).