In einem gemeinsam verfassten Editorial bilanzieren die Kritiker desdie erste Saison der Wiener Festwochen unter dem neuen Leiter: Sein Programm war vielseitig, doch die einzelnen Produktionen hinterließen kaum einen starken Eindruck. monieren die Kritiker und sehen darin ein grundsätzliches Problem: "Kaum jemals zuvor war das Programm von Wiens Vorzeigefestival in eine dickere,eingepackt. Längst dürfen Artefakte und Kunstpraktiken nicht mehr für sich allein bestehen. Sie werden unermüdlich besachwaltet. Die europäische Kunstverwertung hat sich bis an die Zähne mit 'postkolonialen' Redensarten bewaffnet. Ihre Sprecher überziehen das Tun und Lassen anderer, häufig nichteuropäischer Künstler mit Zeugnissen einer. Kein Wunder, dass die Aufführungen darunter oft schmächtig wirken."Weiteres: In der lässt sich Kriss Rudolph von Regisseurerzählen, wie er in der nordirakischen Stadtmit Flüchtlingen aus Syrien den Sufi-Klassiker "Die Konferenz der vögel" probt. Katrin Bettina Müller stellt in derdie Theaterautorinvor, die am Wochenende mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet wurde. Wiein den USA derzeit ist, erkennt Andrea Köhler in deran der Aufregung um die New Yorker Shakespeare-Inszenierung auf, bei derauftritt.-Kritikerin Wiebke Hüster hat in Amsterdam"Shostakovich Trilogy" mit dem Dutch National Ballett und als grandioseserlebt, als Rettung des klassischen Tanzes in die Zukunft.-Kritiker Jürgen Berger kommt bekehrt von den Mannheimer Schillertagen, die das Kollektivmit dem Endzeitszenario "Heuvolk" eröffnete.Besprochen werden die Nummernrevue "Crisi di Nervi" des Zürcher Theater Neumarkt ( NZZ ), Jan-Christoph Gockels Inszenierung von"Meister und Margarita" am Staatstheater Mainz ( Nachtkritik ) und Modest"Boris Godunow" an der Deutschen Oper Berlin ().