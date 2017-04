Für die spricht Michael Meyns mitüber dessen Dokumentarfilm "Wrong Elements" über Kindersoldaten in Uganda ( mehr dazu im Efeu von gestern). Dabei erklärt der Schriftsteller auch, warum er sich in dem Film mit den Tätern, aber nicht mit den Opfern des ugandischen Bürgerkriegs befasst: "Ich habe viel mit Opfern gearbeitet, als ich für Hilfsorganisationen aktiv war, aber man kann in gewisser Weise nichts von ihnen lernen. Man kann ihnen helfen, es gibt Fälle von großer Widerstandskraft, aber letztlich sind die Fragen, die sich hier stellen, reduziert: Entweder Menschen brechen zusammen oder nicht. Die Psyche der Täter ist, es ist viel schwerer, sie zu verstehen, ihre Handlungen nachzuvollziehen."Weiteres: Tim Slagman schreibt in derüber. Anlässlich vonchristlich-queerem Debüt "Siebzehn",Mumblecore-Film "Beat Beat Heart" und' "Toro" schreibt Kaspar Heinrich aufüberin den Filmen des Kino-Nachwuchses. Der 8. Teil der Rennfahrer-Reihe "Fast & Furious" (unsere Kritik hier ) hat eines der sagenhaftesten Startwochenenden aller Zeiten hingelegt, staunt Nina Jerzy in der. In der porträtiert Brigitte Hürlimann die palästinensisch-israelischen Schauspielerund, die als Christen so ziemlich zwischen allen Stühlen sitzen. In New York entwickelt sich ein Dokumentarfilm über die Stadtplanerinzum Publikumsrenner, berichtet Marcia Pally im. Andreas Busche schreibt imeinen Nachruf aufBesprochen werden"Der traumhafte Weg" ( online nachgereicht von der SZ ), der neue Film aus der "Guardians of the Galaxy"-Reihe von SZ ),Dokumentarfilm "Tschernobyl" ( Standard ), die französische Politserie "Baron Noir" ( FR ) und die Western-Serie "The Son" mit, eine Verfilmung von Roman "Der erste Sohn" ().