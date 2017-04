Die Begeisterung fürfragmentarisch-spröde erzählten "Der traumhafte Weg" hält an. Dies ist Schanelecs bislang "sinnlichster Film", hält Andreas Busche imfest: "Durchabstrakte Kameraarbeit, das gewöhnungsbedürftige 4:3-Format, dieund den artifiziellen Sprachduktus stellt sich eineein." Ähnlich lautet das Lob von Patrick Holzapfel im: "Die Lichtmodulationen und Bildkompositionen von Schanelecs Kameramann Reinhold Vorschneider sind von. Das Karge ... produziert den Überschuss, das Imaginäre - wie dieim Traum." Cosmia Lutz versichert in der: "hängt hier alles zusammen, nein, rührt aneinander, bleibt trotzdem für sich."Auch Daniel Kothenschulte von der schmilzt dahin: "Es gibt einenin diesem Film, doch keine Ästhetisierung. Der Eindruck, den der fragmentarische Stil hinterlässt, ist der eines kunstvollen Bilderbuchs, das die Geschichte, die es illustriert, nie gänzlich preisgibt. Auf der Leinwand wirkt diese Verdichtung gleichermaßen streng wie leicht, was eineist."-Kritikerin Katja Nicodemus attestiert der Regisseurin "einen ganz eigenen Sinn für die Sinnlichkeit all dessen, was in einer Einstellung geschehen kann. Für das leise Rauschen des Windes oder für, das wie zärtlich auf einen Hinterkopf fällt. Für Körper, die auf faszinierende Weise fremd wirken und sich im Blick ihres Kameramannes Reinhold Vorschneider entdecken lassen. Und ganz besonders: für das genaue Gefühl von Orten und Räumen, die in Schanelecs Kino niesind."Außerdem wird am Wochenende derverliehen. Dazu hat Cornelia Geißler für dieein ausführliches Porträt über den für "Die Blumen von gestern" nominierten Regisseur verfasst . Nominiert sind auch "Wild" ), "Toni Erdmann" ) und "24 Wochen" ), mit denen sich Andreas Busche und Christiane Peitz voman einen Tisch gesetzt haben . Die außergewöhnlichelässt das Gespräch auch zum Thema Quote wechseln. Auf gönnerhafte Gesten und Fördermittelvergabe auf Grundlage von Geschlechtsteilen haben alle drei keine Lust. Ade ist dennoch "für eine Quote, auf alle öffentlichen Gelder weltweit.muss das Ziel sein, auch wenn es nicht sofort umsetzbar ist. Einfach auch um herauszufinden, woran es liegt. Wenn am Ende herauskommt, dass wir selber schuld sind, bitte, dann haben wir es schwarz auf weiß. Außerdem wäre endlich Schluss mit Frauenpreisen und all den Panels und."Für denhat Matthias Dell anlässlich der Preisverleihung das Bildgenre des ""-im Falle einer erfolgreichen Filmauswertung analysiert : "Dieist faszinierend. Es ließen sich - zumal über all die Jahre, in denen die Förderchefinnen auf den Bildern nun schon ihrem Job nachgehen - vermutlich umfassende Mode-Geschichten verfassen. Man erfreut sich an der Professionalität der Repräsentantinnen und erkennt."In Frankreich gibt es einen ziemlichen Ärger, weil daszweiProduktionen in den Wettbewerb aufgenommen hat, 'The Meyerowitz Stories' des amerikanischen Reguisseurs Noah Baumbach und 'Okja' des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho. Die Frage ist, ob diese Filme überhaupt als "" gelten können, schreibt Thomas Sotinel in: "In den Wochen vor dem Festival haben sie wiederholt, dass Filme, die 'von unseren Abonnenten finanziert' wurden, in erster Liniebestimmt sind und sie allenfalls kurz im Kino liefen, bevor sie online gestellt werden. In Frankreich ist das, denn hier sehen die Regeln einenzwischen der Auswertung in den Sälen und der folgenden Präsentation auf Videokanälen wie Netflix vor."Weiteres:Essayfilm "Cinema Futures" beschäfigt sich mit Fragen nach demim digitalen Zeitalter, berichtet Sven von Reden im. In der befasst sich Hanns-Georg Rodek mit der filmischen Darstellung vonals Phallussymbole. Zum Tod vonschreiben Daniel Kothenschulte ( FR ), Ekkehard Knörer ( taz ), Thomas Klein ( Berliner Zeitung ), Hanns-Georg Rodek ( Welt ) und Dietmar Dath ().Besprochen werdenDokumentarfilm "Wrong Elements" über ugandische Kindersoldaten ( FR Tagesspiegel ),Weltall-Sause "Guardians of the Galaxy Vol. 2" ( taz Welt ) undbeim Festival Visions Du Réel gezeigter Dokumentarfilm "I Pay for your Story" (NZZ ). Und die Simpsons blicken aufzurück: