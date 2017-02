Zur Premiere vonletzter Inszenierung war die halbe Bundesversammlung gekommen. Es gab Heinrich von Kleists "Prinz von Homburg". Simon Strauss wollte in derseine Augen nicht trauen: Peymann zeigt kein bisschen Sympathie für den! "Im wirklichen Leben politisch wahrlich kein Konservativer, entscheidet sich der neunundsiebzigjährige Regisseur hier durchaus für eine konservative Deutung des Stücks, indem er sich trotzigstellt. Das wird zunächst vor allem im Gegenbild deutlich: durch das ostentativ arglose, geradezu aufreizend unbedeutende Spiel von Sabin Tambrea als Homburg. Er, der doch eigentlich ein gefährlicher 'Gefühlsbürger' sein sollte, der sich '' und seine wirren Gedanken nicht ordnen kann, ist hier nichts weiter alsmit glattrasierter Brust und zurückgegelten Haaren."Auch-Kritiker Eckhard Fuhr schluckt Peymanns Abschiedsbotschaft: "liegt die wahre Größe." In der findet Esther Slevogt den "" schön sinnlos in Szene gesetzt. Nur-Kritiker Lothar Müller sträubt sich gegen eine Ordnung, die bei Peymann überhaupt nicht "löchrig, willkürlich, übereilt und unlogisch agiert".Im Zürcher Schiffbau inszenierte Milo Rau zusammen mit bgeistig behinderten Schauspielern der Theatergruppe Hora die "120 Tage von Sodom" nach Marquis de Sade und Pier Paolo Pasolini. Genau richtig findet das Katrin Bettina Müller in der, die Inszenierung unterlaufe alle Erwartungen an das Übertreten von Schmerzgrenzen: "Diekommt hier teils freundlich daher, zum Beispiel in Gesprächen zwischen den Ensembles über das Leben, die Liebe, den Beruf, die Behinderung. Das Gemeine tappt auf leisen Pfoten, in Sätzen wie 'Du siehst gar nicht behindert aus, bist ein hübsches Mädel'."In der sieht sich Daniele Muscionico um jeden Tabubruch gebracht: "'Die 120 Tage von Sodom' sind 120 skandalfreie Minuten,und kein Sadismus auf weiter Flur." In derärgert sich Hubert Spiegel über Milo Raus Immunisierungsstrategie, die jede mögliche Kritik vorwegnimmt: "Jede Provokation ist kühl kalkuliert und der ganze Abend auf eine Weise durchdacht, die vonnicht leicht zu unterscheiden ist."Besprochen werden' Theateressay "hell/ein Augenblick" (in dem Gerhard Preußer in der Nachtkritik einen interessanten Versuch erkennt, Theater und Fotografie zusammenzubringen),"Ich, ein Anfang" an den Kammerspielen des Frankfurter Schauspiels ( FR ) sowie ein Ballettabend mit Choreografien von Jacopo Godani, Hans van Manen und William Forsythe im Zürcher Opernhaus ( NZZ ).