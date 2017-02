Siehe da, es gibt auch inhaltliche Debatten. Inwird über diediskutiert, die vom sozialistischen Präsidentschaftskandidatenverfochten wird.veröffentlicht eine ganze Reihe von Stellungnahmen zum Thema, die leider zumeist nicht online stehen., einer der wenigen liberalen Intellektuellen in Frankreich, macht darauf aufmerksam , dass diese Idee zunächst von erzliberalen Autoren wieins Spiel gebracht wurde. Sie setze allerdings voraus, dass man dem einzelnen ganz und gar überlässt, was er mit dem Geld macht. Und überall stellt Sorman einenfest: "Finnland probiert dieses System zur Zeit aus, allerdings mit einer Testgruppe von nur 2.000 Personen. Südkorea fasst es ins Auge. Die französischen Sozialisten nehmen es in ihre Vorschläge auf, aber absurderweise, indem das Grundeinkommen zu den bisherigen Sozialleistungen addiert werden soll, was finanziell unmöglich und philosophisch inkohärent ist."veröffentlicht einen Vorabdruck aus dem Buch "Radikal gerecht" des Ökonomen, der sich ebenfalls für ein Grundeinkommen einsetzt.Der Politologeversucht im politischen Teil derin einem sehr lesenswerten Essay, denals eine stets drohende Gefährdung zu charakterisieren, die aus den Widersprüchen von Demokratie selbst kommt. Populismus sei "als eineverstehen, die den repräsentativ-demokratischen Dialog in einer bestimmten Weise pervertiert, ihnverkehrt. Der Populist tritt nicht in ein Gespräch mit dem Bürger ein, er erklärt sich zum Sprecher des Volkes. Sprecher des Volkes kann nur sein, wer sich mit ihm eins weiß. Es geht um Konsonanz, nicht um Dialog."Populismusforscherwarnt die Gegner des Populismus in derdavor, es sich zu einfach zu machen: "gefährdet nicht automatisch die Herrschaft der Populisten. Im Gegenteil, solange Protest sichtbar in der Minderheit bleibt, ist sie den Populisten, können sie doch 'ihrem Volk' ein ums andere Mal demonstrieren, wer nicht dazugehört oder gar gleich ein Volksverräter ist."