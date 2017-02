Die Berlinale läuft sich (lau-)warm. Von großen Konsensfavoriten fehlt bislang allerdings noch jede Spur. Für Susanne Ostwald von derim polnisch-tschechischen Grenzland spielender Kimi "Pokot" um eine wunderliche alte Tierschützerin immerhin schon der erste aussichtsreiche Bärenkandidat: "Holland ist, und sie schafft in ihrem Film eine unbequeme Atmosphäre der moralischen Ambiguität, bei der ausnahmslosgestellt werden - eines jeden Motive sind egoistisch, Altruismus bleibt ein wohlfeiler Traum. Es ist eine ätzende Gesellschaftssatire, die Holland uns präsentiert." In dermoniert Andreas Kilb allerdings, dass sich Holland bis zum Schluss nicht entscheidet, ob ihr Film eine Öko-Thriller-Farce sein soll oder eine politische Allegorie: "Und das ist in ihrem Fall keine Tugend, sondern ein Handicap, denn weil der Filmhat, findet er auch in seinen Bildern keinen Halt." Auch Philipp Schwarz winkt aufab: Hier werde der "Strom des Unausweichlichen zu einemverdünnt" - und das über die Länge des gesamten Films.-Kritiker Andreas Busche sah einen "auf entspannte Weise ambitionslosen" Film. In der fragt Daniel Kothenschulte ungläubig: "Sollte dieserdas Beste sein, was vom bis vor kurzemderzeit zu ernten ist?"Besprochen aus dem Wettbewerb werden weiterhinBiopic über den Bildhauer kino-zeit.de ),"Wilde Maus" (unsere Kritik hier ),' "Félicité" ( taz Perlentaucher ),"Viceroy's House" ( taz Tagesspiegel ), "The Dinner" mit Tagesspiegel , unsere Kritik hier ) und das außer Konkurrenz gezeigte "Trainspotting"-Sequel ( ZeitOnline taz , unsere Kritik hier ). Dominik Kamalzadeh ( Standard ), Bert Rebhandl ( FAS ) und Daniel Kothenschulte ( FR ) resümieren das bisherige Festival.Die kleinen, aber feinen Perlen findet man unterdessen im Forum. "Casting" vonzum Beispiel ist fürAnja Seeliger der bislang beste Film des Festivals. Darin geht es um die abstruse Idee, zum 75. Geburtstag Fassbinders seine "Bitteren Tränen der Petra von Kant" fürs Fernsehen neu zu drehen. Der Film beobachtet die oft schmerzlichen Dynamiken zwischen Regie und Schauspielern, schreibt Seeliger: "Es ist ganz sinnlos, seine Sympathien auf eine Figur zu setzen, denn das Machtgefüge verändert sich ständig: Mal ist der eine obenauf, mal der andere. Und die, die gerade noch verzweifelt waren, werden, sobald sie obenauf sind, sofort. Der Film führt dasvor. Er zeigt vielmehr, dass auch der Prozess zwischen Drehvorbereitungen und Filmist." Philipp Schwarz von fühlt sich fast etwas überfordert von dem Film: "Eine Satire auf die senderdominierte Filmproduktion in Deutschland, eine Auseinandersetzung mit dem Erbe des Neuen Deutschen Films,- der Film wechselt so beständig seine Gestalt, dass man oft unschlüssig ist, wie man sich zu ihm verhalten soll, mit welchen Fragen und in welcher Sprache man sich ihm nähern soll."Großen Anklang findet auchundSuper8-Porträtfilm "Aus einem Jahr der Nichtereignisse" über einen 90 Jahre alten Bauern und dessen verfallenden Bauernhof. "Einebildet sich da ab", schwärmt Lukas Foerster imund frohlockt darüber, dass sich hier kaum unterscheiden lässt, wo Katzenhaar im Filmbild aufhört und das Filmkorn anfängt: Mal kommt man den Katzen auch "so nahe, dasswird." Sehr angetan ist auch Katrin Doerksen von dem Film: "Dem rücksichtslosen Voranschreiten der Zeit, ihren hinterlassenen Spuren haftet aber auch etwas Tröstliches an", schreibt sie auf. "Halten Nachwuchsfilmemacher die Kamera auf die Alten, ist meist familiärer Ballast die Intention - man leistet Traumabewältigung oder Trauerarbeit, erliegt in Torschlusspanik einem zu spät erkannten Konservierungszwang. 'Aus einem Jahr der Nichtereignisse' ist in dieser Hinsicht. Er dokumentiert, ohne daraus bemühte Schlussfolgerungen abzuleiten, zu bekehren oder erziehen."Besprochen werden ferner unter anderem die im Forum gezeigte Restaurierung vondreistündigem Experimentalfilmepos "ORG" aus dem Jahr 1977 ( Welt , unsere Kritik hier ) und die arktischen Filme der NATIVe-Reihe ( taz ). Weiteres und mehr über den Tag verteilt in den Berlinale-Schwerpunkten der berichterstattenden Zeitungen und Magazine, namentlich FAZ epdFilm und Filmdienst . Unverzichtbar für schnelle Updates: Der Kritikerspiegel vonund die SMS der-Kritiker. Unser Berlinaleblog finden Sie hier Bonus: Bei der "Woche der Kritik" diskutieren die Filmemacherin, der Filmkritikerund der nigerianische Regisseur, dessen Film "Green White Green" die "Woche" zeigt , unter der Moderation des Filmkritikers Nino Klingler - eine Videoaufzeichnung: