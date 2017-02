Der zweite Berlinale-Tag beginnt mit einem kleinen Kritikerliebling: VonWettbewerbsfilm "On Body and Soul" fühlt sich-Kritikerin Barbara Wurm in "eine neue Dimension des" versetzt. "Grandios" fand Thomas Groh darin das Liebesspiel zwischen Hirsch und Hirschkuh. Verena Schmöller von hat viel Freude am Spiel der beiden Hauptdarsteller.-Kritiker Lukas Stern kommt zu dem Schluss: "Träume muss man nicht analysieren, man muss sie aktualisieren,." In dieser "Komödie der Dualitäten" sieht -Kritiker Hanns-Georg Rodek sogar schon den ersten Bärenkandidaten. Alles in allem also: Aufatmen, Kosslick, nach dem vermasselten "Django"-Auftakt gestern sind die Kritiker wieder so sanft wie ein Reh im ungarischen Schneewald.Außerdem besprochen aus dem Wettbewerb werdenKammerspiel "The Dinner" mit critic.de ) sowie das außer Konkurrenz gezeigte "Trainspotting"-Sequel vonund mit, der die ziemlich enttäuschte Thekla Dannenberg mitunter sogar an die Grenze zur Depression treibt. Regisseur und Hauptdarsteller verbreiten im großen-Gespräch, das David Steinitz mit den beiden geführt hat, dennochMit "Aus einem Jahr der Nichtereignisse" vonundläuft im Forum eine echte Perle der dokumentarischen Form: In fragilen Super8-Aufnahmen porträtieren die beiden einen eigenbrötlerischen Bauern, der sich im hohen Alter durch seinen verfallenden Bauernhof schleppt. Ihren Film halten die beiden Filmemacher für "daneben", sagen sie im-Gespräch mit Barbara Wurm, da sie "für sowas" würden. Warum eigentlich, Förderanstalten, fragt man sich da als Freund des guten Dokumentarfilms. Auch erfährt man von Renninger, wie die beiden auf dieses fantastische Original gestoßen sind: "Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, es war eine Mischung aus Angst und Ehrfurcht, gleichzeitig eine große Bewunderung. Das gab den Impuls, diesen Film zu machen. Ich wollte mich mit demkonfrontieren, wollte wissen, was das war, dieser Hof, wo man nicht unterscheiden konnte, wer ist Willi, seine Frau, die Tiere. Ich wollte mich reintrauen in dieses Haus, das etwashat. Geht man zu weit, wenn man die Tür öffnet?"Sehr lieblos findet Rüdiger Suchsland vondie demgewidmete Retrospektive - und ärgerlich ist sie auch noch, nämlich wegen einer verpassten Chance: "Die Auswahl der Filme ist nicht schlecht, aber voll­kommen. Eine solche Schau hätte auchlaufen können. 2017 aber feiert die Ufa ihr- immerhin das größte deutsche Film­studio, und das einzige, das auch auslän­di­sche Gäste inter­es­siert. Was würden Italiener oder Franzosen aus so einer Gele­gen­heit machen!"Und dann war da noch das "Tiger Girl" von, das gestern Abend Weltpremiere feierte. Mit "Love Steaks" hatte der Regisseur vor drei Jahren für viel Aufsehen gesorgt, der neue deutsche Independentfilm war (mal wieder) geboren. Entsprechend hoch die Erwartungen aufs für Constantin Film entstandene Industrie-Debüt. Die Kritiken fallen jedoch ambivalent aus. Der Film um zwei prügelnde Mädchen hat schon Power, meint Andreas Busche ime Haltung ist bewundernswert, als Stil wirkt das auf Dauer allerdings. ... Nach der x-ten Verhaltensauffälligkeit verkommt diezur bloßen Pose."-Kritikerin Christine Stöckel beobachtet "einen Film über die befreiende Entdeckung der eigenen Stärke junger Frauen, das Ablegen des anerzogenen Bravseins und das nicht Zurechtkommen (wollen) damit. Dabei spieleneine große Rolle. Das ist in dieser drastischen Form, zumindest für den deutschen Film, absolut neu", aber auch "oft kaum auszuhalten." Tobias Kniebe von derlässt sich erstmal mitreißen , bekommt am Ende aber doch auch seine Skrupel: Wie die Hauptfigur des Films hätten auch die Macher "geschaffen, das sich in derimmer mehr der Kontrolle entzieht."Thomas Groh sieht die Probleme des Films zwar auch, reagiert aber eher achselzuckend: Wenn junge Mädchen an dem Film erstmal ihren Spaß haben, ist es soweit auch schon okay.Weiteres: Nur allerwärmstens empfehlen kann-Kritiker Helmut Merker die beiden"Obaltan" (1961, hier auf Youtube) und "The Last Witness" (1980), die im Forum zu sehen sind. Für hat David Hudson zwei Debatten am Rande des Festivals besucht: Einmal ein Gespräch zwischen den Regisseurenundsowie die Eröffnungskonferenz derzum Thema "Kino und Politik", von der auch David Segler in der berichtet . Dort gesprochen hat auch der Filmkritiker Nino Klingler, mit dem sich unterhält . Die Berlinale versteht sich zwar als politisches Festival, schreibt dazu passend Bert Rebhandl im Berlinale-Blog der, doch erst in den zwei Panorama-Filmen "Belinda" und "Investigating Paradise" wird kenntlich, was einesein könnte. Derhat mächtig Auftrieb, beobachtet Christiane Peitz vom: Fast ein Viertel aller Festivalfilme sind dokumentarisch und einen eigens fürs Dokumentarkino eingerichteten Preis gibt es jetzt auch. Barbara Möller spricht in dermitüber, dessen Fernsehserie "Acht Stunden sind kein Tag" auf dem Festival als restauriertes Digitalisat gezeigt wird.In der verspricht sich Philipp Stadelmaier einiges von Verena Paravels und Lucien Castaing-Taylors neuem Experimentalfilm "Somniloquies", den das Forum zeigt . Für denhat sich Patrick Wildermann mit dem Team vonRegie/Schauspiel-Erkundung "Casting" getroffen . Im führt Christiane Peitz durch diedes Festivals. Für die hat Gerhard Midding Jurypräsidentin Den Haag besucht. Claudia Schwartz schreibt in derüber die. Für den trifft sich Gunda Bartels mitund, um über deren in der "Perspektive" gezeigten Film "Back for Good" zu sprechen.Besprochen werden aus dem Panorama der Dokumentarfilm "The Trial" über den Prozess gegen ukrainischen Filmemacher Tagesspiegel ), Naoko Ogigamis "Close-Knit" ( critic.de kino-zeit.de ) und"The King's Choice" ( taz ), aus dem Forum"Newton" ( Perlentaucher ),"City of the Sun" ( Perlentaucher ) und"Notes on Barrage" ( Shomingeki ) sowie und aus der Woche der Kritik"Planetarium" mit("unglaublich stylish", versichert Beatrice Behn auf) und die Nollywood-Persiflage "Green White Green" ( critic.de ).Für die Orientierung auf den schnellen Blick lohnt sich wie jedes Jahr der große KritikerInnen-Spiegel von. Unverzichtbar als Tagesbegleiter: Die SMS-Updates der-Kritiker. In unserem Berlinale-Blog berichten Thekla Dannenberg, Katrin Doerksen, Thomas Groh und Anja Seeliger.