Einer sehr interessanten Spur für engste Beziehungen zwischen derund entsprechenden geht Casey Michel innach. Er beleuchtet die Machenschaften des Website ), eines ominösen amerikanisch-russischen Verbandes, der in beiden Ländern gegenagitiert und dabei tatkräftigen Einfluss auf die Politik beider Länder nimmt: Schließlich wurde im Jahr 2011 "das russische Paket von, das von der Duma-Abgeordneten Jelena Mizulina betrieben wurde, einen Tag nach einem 'demografischen Gipfel' des WCF eingebracht, der bis dahin größten Versammlung des WCF in Russland. Eine russische Frauenrechtlerin sagte später: 'Es war hundertprozentig klar, dass alles in der Antiabtreibungsgesetzgebung von denund konservativer Kreise aus europäischen Ländern abgeschaut war, in denen Abtreibung verboten oder streng eingegrenzt ist.' Der WCF brüstete sich später selbst in seinen Promo-Materialien, dass er 'die ersten russischen Gesetze zur Eingrenzung von Abtreibung in der modernen Geschichte' habe durchsetzen helfen." Casey bereitet einen ausfürhlichen Report über den WCF vor und verweist in seinem Artikel auf diesen großen Hitergrundartikel zum Thema.Nicht allein das Volk, wenn sie, wie jetzt in den USA, unter Stress steht. Sie muss sozusagen von allein von funktionieren, schreibt Isolde Charim in der: "Trump untergräbt die Legitimität der Richter, der CIA, der Wahlbehörden, der Medien. Die Lehre aus dem, die Lehre auch für Europa lautet: Der Kampf geht nicht nur um die Köpfe, um die die Emotionen, um die Wähler. Der Kampf geht auch ganz wesentlich darum,zu schützen."Kann man Trumps erste Tage mit Hitlers Machtergreifung vergleichen? Wohl kaum. Aber eines haben beide gemein, sagt der Historiker im Gespräch mit Isaac Chotiner in. Beide wurdengehalten: "Viele Leute dachten bei Hitler, er sei ein Komiker. Er wurde. Sie dachten auch, er würde sich beruhigen, wenn er erst die Verantwortung des Amtes spüren würde. Das wurde weithin angenommen. Es gibt aber einen großen Unterschied: Trump spricht. Das gilt etwa für seine Tweets. Hitler bereitete seine Reden sehr sorgfältig vor. Sie mögen spontan gewirkt haben, aber sie waren präzise geplant."Außerdem: Laut eine kurzen Meldung vongibt es Gerüchte, dass Russland erwägt,nach Amerika zurückzuschicken - als ein "" für Trump.