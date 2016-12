Laut einer Prognose der UN werden bis 2050 vor allem in Asien und Afrikavom Land in die Städte ziehen, berichtet Paul Andreas in derund stellt Ideen vor, wie Metropolen diesen enormen Zuzug bewältigen können. Um die Infrastruktur zu stärken, schlägt etwa Jonathan Ledgard, bis vor kurzem Direktor der Future-Africa-Initiative an der ETH Lausanne, die Nutzung vonvor: "Damit die neue, innovative Infrastruktur zum Motor für die Entwicklung von Klein- und Mittelstädten wird, will er sogenannte Droneports bauen - Mikroflughäfen, in denen die Flugroboter be- und entladen werden können, die aber auch eine robuste öffentliche Architektur darstellen., der sich immer wieder mit dem Bau von Flughäfen befasst, ließ sich darauf ein und stellte zur Architekturbiennale in Venedig einen Schalenbau-Prototyp vor, der sich abgesehen von der formschönen Verwendung lokal verfügbarer Materialien vor allem durch seine besondere '' auszeichnet: Das dynamisch gewölbte Modul, nachhaltig hergestellt aus getrockneten Erdziegeln, kann von lokalen Bevölkerungen in Eigenregie errichtet und multipliziert werden."Für diehat Manuel Brug eine Rangliste der zwanzig schönstender Welt erstellt , ein wenig überraschend auf Platz 1 landet dabei die Wuppertaler Stadthalle.