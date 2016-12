Der argentinische Schrifsteller gibt Martina Läubli im-Interview einen kleinen Einblick in seine Schreibwerkstatt. Einzu werden ist demnach ganz einfach: "Ich gehe raus, setze mich in ein Café und schreibe eine Weile, eine Stunde, vielleicht weniger. Von Hand, mit der Füllfeder. Ich bin ein militanter Füllfeder-Anhänger. Das ist alles. Aber ich mache das jeden Tag, jeden Tag eine Seite. Am Ende des Jahres habe ich dreihundert Seiten. Da ich kurze Werke schreibe, sind das. ... Ich schreibe sehr langsam und definitiv, denke über jede Zeile nach, über jedes Wort. Ich schreibe, als ob ich in der kommenden Nachtwürde. Vielleicht wechsle ich im Nachhinein einmal ein Wort, aber es stimmt: Der Text bleibt normalerweise so, wie ich ihn geschrieben habe."Für den literarischen Wochenendessay derhat sich der Schriftsteller Juan S. Guse in bislang unerschlossenes Terrain der Sprachforschung vorgewagt. Nicht von entlegenen Regionen der Erde ist jedoch die Rede, sondern von den undokumentierten Treffen der, auf denen um jedes Wort dergestritten wird - und dabei handele es sich um eine "", schreibt Guse: "Immer geht es um die Frage, was man so oder so nicht sagen kann. Stilistisches Lektorat und politische Rhetorik fließen ineinander. Werkzeug der Wahl für die Durchsetzung eigener Vorschläge, insbesondere bei besetzten Begriffen, ist die. Und zwar zur Not so lange, bis man bei philosophischen Definitionsversuchen zum Konzept von Verantwortung vorgedrungen ist. ... Man sollte UN-Resolutionen nicht als singuläre Texte verstehen, sondern als ein."Weiteres: Für die hat sich Britta Heidemann mit dem Autor getroffen. Ebendort schreibt Marc Reichwein über 500 Jahre "Utopia" von. Vor 20 Jahren erschien Hauptwerk "Unendlicher Spaß", erinnert Dirk Pilz in der. Die' Erzählung "Kurze Szenerie mit Loch", mit der der Autor den Open-Mike-Wettbewerb 2016 gewonnen hat. Zum Jahreswechsel erkunden die-Autoren in kleinen Notizen dieBesprochen werden unter anderem"Wir sehen uns am Meer" ( NZZ ),"Eine Liebe im Kaukasus" ( NZZ ),"Das bewegte Leben des Lasik Roitschwantz" ( Welt Die Geschichte des Geldes" ( Welt ) und ein von online gestelltes Dokudrama über Welt ).