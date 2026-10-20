Architektur

Bernhard Schulz schaut sich für den Tagesspiegel in Kopenhagen um, einer Stadt, die derzeit weltweit als Vorbild gilt in Sachen menschenfreundliche und klimagerechte Architektur. Klappt das in Dänemark nur so gut, weil das Land so reich ist, fragen manche. Schulz scheint anderer Ansicht zu sein und verweist darauf, dass in Kopenhagen nicht nur die schicke Innenstadt runderneuert wird, sondern auch zum Beispiel der wenig glamouröse Vorort Høje-Taastrup: "Der war jahrelang vor allem durch eine überdimensionierte Shopping-Mall mit dem hochtrabenden Namen 'City2' bekannt. Mittlerweile aber hat die Kommune, die binnen zwanzig Jahren um ein Drittel auf 60.000 Einwohner gewachsen ist, ein neungeschossiges Rathaus von PLH Arkitekter bekommen, das bewusst alle Gebäude überragt und weithin als Zentrum der Stadt sichtbar ist. Straßen wurden verschmälert, ohne die - in Suburbia unabdingbaren - Autos zu vertreiben, sondern sie in klar definierte Bereiche einzuhegen. Aus Autostadt wird Wohnstadt."