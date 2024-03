Buchautor

Mirriane Mahn

Mirrianne Mahn, geboren 1989 in Kamerun, ist eine politische Aktivistin, Politikerin, Theatermacherin und Autorin. Sie wuchs in einem kleinen Dorf im Hunsrück auf. Mittlerweile lebt sie in Frankfurt. Sie ist Referentin für Diversitätsentwicklung und Antidiskriminierung und seit 2021 Stadtverordnete in Frankfurt am Main.