"Die Frau ohne Schatten" an der Semperoper Dresden. Foto: Ludwig Ohla.

Gewaltig istInszenierung der Strauss-Oper "Die Frau ohne Schatten" an der Semperoper Dresden in jeder Hinsicht, findet Gerald Felber in der. Schon das monumentale Bühnenbild von(unter anderem "die Grauen erweckende wie Schutz verheißende Falkenskulptur mit beweglichen Riesenfittichen") haut den Kritiker um, "vor allem anderen aber wirkt die ungeheure, niederdrückende Wucht, zu der sich die Staatskapelle in XXL-Formation ... unterLeitung steigern kann. Wobei der Dirigent den ersten Akt weithin fast kammermusikalisch führte und den Musikern auch später oft Raum für konzertreife Soli gab. Röntgenblick und bedachtsam-kluge Klangmodellierung kanalisierten aber selbst noch im Fortissimo den Gang der Linien und ihr energetisches Potential - amin einer Weise, dass man sich, wie bei einem Solarplexus-Schlag, direkt ins Nervenzentrum getroffen fühlte.neben Stellen atembeengender Wucht: Nichts blieb in dieser Partitur mit ihren Lyrismen, Trauermarsch-Chorälen und überdrehten Scherzi, in die vielleicht sogar Fetzen von Strawinskys "Sacre"... eingegangen sind, randständig."Von einem "Musiktraum" schwärmt auch Helmut Mauró in derauch wenn er sich vor dem gigantischen Falken gruselte: "Als dieser weiße Vogel im dritten Akt mit bühnenbreiten Schwingen herabschwebt, den toten Färber Barak in den Klauen, und das Orchester zu einemanhebt - in der Semperoper spürt man das Schlagzeug über den Boden wirklich körperlich -, da kann einem schon bange werden."Weitere Artikel: Es steht immer noch schlecht um die, berichtet Wiebke Hüster in der. Wolfgang Kralicek resümiert in derdie Intendanz vonam Wiener Burgtheater. Ute Büsing besucht für denden Intendanten des bulgarischen Nationaltheaters, der mit seinen kritischen politischen Positionen der Zorn der Regierung auf sich zieht.Besprochen werdenInszenierung von "Die Möglichkeit des Bösen" nach einer Kurzgeschichte von Shirley Jackson an den Münchner Kammerspielen (),Inszenierung von Ödön von Horváths Stück "Die Unbekannte aus der Seine" mit Texten nach Christine Lavant am Volkstheater Wien (),Inszenierung von Tennessee Williams Stück "Orpheus steigt herab" am Burgtheater Wien (),Inszenierung von "Die Orestie. Nach dem Krieg" nach Aischylos am Schauspielhaus Düsseldorf (),undAdaption von Daniel Kehlmanns Roman "Tyll" am Theater Lüneburg (),Inszenierung von Pedro Calderón de la Barcas Stück "Das Leben ein Traum" am Hamburger Thalia Theater (),undInszenierung der Strauss-Oper "Elektra" bei den Osterfestspielen Baden-Baden (),' Inszenierung von Verdis "Otello" im Mainzer Staatstheater (),Inszenierung von Wolfgang Fortners Oper "In seinem Garten liebt Don Perlimplín Belisa" an der Oper Frankfurt (),Inszenierung von Tobias Ginsbergs Sachbuch "Die letzten Männer des Westens" am Schauspiel Köln (),Inszenierung von Wagners "Rheingold" am Theater Erfurt (),' Ballett-Choreografie von Bachs "Johannes-Passion" bei den Salzburger Opernfestspielen (),Inszenierung von Amilcare Ponchiellis Oper "La Gioconda" ebenfalls in Salzburg (Inszenierung des Musiktheaterstücks "Stadt der Teufel" vom Kollektiv glanz&krawall im Heimathafen Neukölln in Berlin () undInszenierung der Texte "Das Ereignis" und "Der junge Mann" von Annie Ernaux am Theater Willy Praml in Frankfurt ().