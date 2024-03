Diesind vergeben: "" ist mit sieben Goldjungen (darunter "bester Film", "beste Regie", "Bester Hauptdarsteller" - Cillian Murphy - und "Bester Nebendarsteller" - Robert Downey Jr.) der Abräumer des Abends in fast allen Hauptkategorien, gefolgt von "Poor Things" ( unsere Kritik ) mit vier Auszeichnungen, darunter "beste Hauptdarstellerin" für, die damit Sandra Hüller geschlagen hat. Martin Scorseses für zehn Oscars nominierter "Killers of the Flower Moon" ( unsere Kritik ) ging völlig leer aus. Der Oscar für den besten internationalen Film geht an"Zone of Interest" ( unsere Kritik ), der damit "Perfect Days" von Wim Wenders ( unsere Kritik ) und "Das Klassenzimmer" von İlker Çatak ( unsere Kritik ) schlägt. Zusammenfassungen des Abends liefern unter anderem Variety Tagesspiegel und FAZ "Nachdem die Oscars 2023 einwaren, stimmte die Academy heuer für das klassische,, den Nolan wie kein anderer der heuer nominierten Regisseure ausstrahlt", resümieren Valerie Dirk und Jakob Thaller imden Abend. Tatsächlich, "Oppenheimer" ist kein "quirliger Zeitgeist-Film wie im vergangenen Jahr 'Everything Everywhere All at Once'", konstatiert auch Andreas Scheiner in der. "Hätte die knapp 10 000 köpfige Akademie weitermachen wollen, wo sie aufgehört hat, wäre 'Barbie' in seinerder naheliegende Gewinner gewesen. Oder auch die Komödie 'Poor Things' von Yorgos Lanthimos." Auch-Kritikerin Susan Vahabzahdeh sieht mit diesem "klaren Sieger, den tatsächlich sehr viele Zuschauer gesehen haben", die "Rückkehr zu alten Oscar-Traditionen" vollzogen. "Dazu passte die Show dann auch ganz gut. Schon weil so viele Hollywood-Größen im Publikum und auf der Bühne dabei waren - Martin Scorsese und Robert De Niro (für 'Killers of the Flower Moon'), Jamie Lee Curtis, Steven Spielberg und Al Pacino, die Preise vergaben."Mehr zu den Oscars: Dians Weis spricht fürmit der Kostüm-Designerin, die für ihre Arbeit in "Poor Things" ausgezeichnet wurde.hat dann zwar doch keinen Oscar bekommen, aber dafür kann man sich in der Arte-Mediathek mit ihren frühen Filmen trösten, die Fritz Göttler in der empfiehlt . Und, der gemeinsam mitseinen Barbie-Hit "I'm Just Ken" zum Besten gibt, sollte man gesehen haben:Abseits von Hollywood: Bert Rebhandl arbeitet sich für diedurch die aktuellen Neuveröffentlichungen von. Besprochen wird"Julie - eine Frau gibt nicht auf" (online nachgereicht von der FAZ ).