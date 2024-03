Die Feuilletons betreiben weiter-Nachlese. "Noch nie gab sich eine Oscar-Verleihung derart offen gegenüber der traditionellen Antithese zu Hollywood, dem", lautet das Fazit von Daniel Kothenschulte in der. Der Goldjungen-Regen für "Oppenheimer" geht nach Marius Nobachs Ansicht ) nicht bloß auf einen Prestigefilm nieder: "Die Bereitschaft, sich in dieser Ausführlichkeit undmit der Frage nach der Verantwortung auseinanderzusetzen, ist im Kino selten geworden. Auch deshalb gibt 'Oppenheimer' Anlass zur Hoffnung für, gerade im US-amerikanischen Filmgeschäft." Diese Oscarverleihung stand ganz im Zeichen der Restauration, findet Andrey Arnold in der: "#OscarsSoWhite, #MeToo, die Streiks der Schauspieler und Drehbuchautoren, das Schreckgespenst KI - all das schien bei der heurigen Hollywood-Gala im Dolby Theatre in weiter Ferne zu liegen. ... The show must go on,: Gelassenheit war die Devise des Abends." Weitere Resümees des Abends schreiben Jenni Zylka ( taz ), Tobias Kniebe (SZ) und Dietmar Dath ().Einige der Stars traten bei der Oscar-Verleihung mit einemauf. In einem roten Kreis wurdegezeigt, auf ihre Handfläche ist noch ein schwarzes Herz gezeichnet. Die Hand ist das Signet der Initiative ". Die Hollywood-Stars sind sich der finsteren Symbolik des Zeichens offenbar nicht bewusst, schreibt Thierry Chervel im. "Für Israelis verknüpft sich mit der roten Hand nämlich eine. Im Oktober 2000 hatten sich zwei israelische Reservisten, Vadim Nurzhitz und Yossi Avrahami, nach Ramallah verirrt. Sie wurden erst von der Polizei aufgegriffen, dann von einer mordlustigen Menge. Die umstehende Menge geriet in einen seit dem 7. Oktober auch der Weltöffentlichkeit bekannten. Am Fenster zeigte einer der Mörder seine vom Blut geröteten Hände vor."Jonathan Guggenberger ärgert sich im-Kommentar nicht nur über diese roten Buttons, sondern auch über die Dankesrede vonzur Auszeichnung seines Auschwitz-Films "The Zone of Interest" als "bester internationaler Film", da der Regisseur seinen Film auch als Kommentar zur Gegenwart des Nahostkonflikts verstanden wissen will: "Auf die Dehumanisierung in Auschwitz folgt die Dehumanisierung von Palästinensern -. Denn: Nicht nur für die tatsächlich unmenschlichen Zustände in Gaza ist die israelische 'Occupation' verantwortlich. Auch für das Massaker der Hamas am 7. Oktober. Getreu dem Motto: Die Juden sind selbst schuld, wenn sie gehasst werden. Oder: Palästinensische Terroristen besitzen keine Agency, sie sind nur Opfer ihrer jüdischen Verhältnisse."Weitere Oscar-Betrachtungen:musste sehr lange auf seinen ersten Regie-Oscar warten, hält Marian Wilhelm imfest. Konstantin Nowotny freut sich imüber den bereits zweiten Oscar für. Carolin Ströbele berichtet einer Reportage fürvon ihrer Reise an der Seite des für Deutschland nominierten Regisseurszur Oscarverleihung.Außerdem: Für die plaudert Marc Hairapetian mitüber dessen neuen Film "Spaceman". Fritz Göttler schreibt in derzum Tod des Regisseurs. Besprochen wird die-Serie "Supersex" über das Leben von Pornostar).