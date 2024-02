Für die Musikkritik gibt es nur ein Thema:sagenhaftem Erfolg bei den- und vor allem: den sagenhaftenan diesem Abend, dessen Verlauf Samir H. Köck in der resümiert . "Bei so viel femininer Dominanz mag man sich fragen, ob heute tatsächlich die Frauen den Mainstream-Pop beherrschen", schreibt Ueli Bernays in der. Andre Boßé vonhat der Abend komplett umgehauen: "Pop ist gleichgebügelt? Was für ein Unsinn! Diese Grammys zeigen- musikalisch wie optisch. Da ist Miley Cyrus mit einem Tina-Turner-Hommage-Outfit (das Haarspray, das Kleid, die Hochenergieperformance von Flowers). Dann Billie Eilish mit Kopftuch und Tweed-Jacke, Olivia Rodrigo in schlichtem, rotem Kleid, SZA als sinistres Großstadtcowgirl, wie aus einem Sci-Fi-Western entflohen. Megastar Taylor Swift erscheint wie früher in Hollywood mit langem weißem Kleid und Handschuhen, die bis zum Ellenbogen reichen. Als sie früh im Ablauf in der Nebenkategorie des besten Gesangsalbums ihren ersten Grammy des Abends erhält, den 13. ihrer Karriere, kündigt sie nebenbei, aberan, am 19. April ihr neues Album '' zu veröffentlichen.und selbstbestimmt das alles wirkt!"In dergratulieren Jakob Biazza und Kathleen Hildebrand Taylor Swift zu dem Marketing-Coup, mal eben so einen Social-Media-Wirbelsturm um ihre Albumankündigung auszulösen: Sie "verschwand hinter der Bühne und schwupps war diese Neuigkeit in allen sozialen Medien nachzulesen. ... Überraschend hingegen mag man den Albumtitel selbst finden", denn "was sollen Taylor Swifts tendenziell weibliche, traditionell jugendliche, also 13- bis 19-jährige Fans damit anfangen?" Doch "auch wenn dieser Albumtitel erst mal nach klassischeren und deshalb von vielen alsklingen mag, ist der Gestus des an der Welt, dem Leben oder einfach nur sich selbst leidenden Künstlers natürlich durchaus einer, mit dem Teenagermädchen viel anfangen können. Vielleicht kann man sogar sagen, dass gerade sie die Zielgruppe sind für die ästhetischen Insignien, die Taylor Swift mit den 'Tortured Poets' bedient. ... Wahrscheinlich ist es nämlich so: Taylor Swift mutet ihren Fans hier nichts Neues zu, sondern weiß wieder mal ganz genau, was sie ihnen anbieten muss."Der magischste Moment der Preisverleihung war allerdingsAuftritt mit 80 Jahren, findet Michael Pilz in derund staunt darüber, wie es der Branche gelingt, "auch noch im Jahr 2024, ein Musikgeschäft zu simulieren, das der Wertschöpfung von Tonaufnahmen dient, von Songs und Alben" - und dies wo doch "das Musikgeschäft seinehat". Der Rapperverließ erst die Grammy-Bühne mit Trophäen und dann die Veranstalung in Handschellen, berichtet Karl Fluch im. Jakob Thaller ( Standard ) und Samir H. Köck ( Presse ) stellen den österreichischen Grammy-Gewinnervor.Außerdem: Yelizaveta Landenberger resümiert für die taz das Berliner-Festival.Die Republikaner fürchten Taylor Swifts Einfluss auf die schreibt Ji-Hun Kim im. Christian Meier wirft für dieeinen Blick auf den Tantiemen-Konflikt zwischenund, wo es - natürlich - auch um die Musik von Taylor Swift auf der Kurzvideo-Plattform geht. In der gratuliert Philipp Krohn dem Rockmusikerzum 90. Geburtstag.Besprochen wird die Dokuserie "HipHop - Made in Germany" ( taz ).