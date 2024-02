Szene aus "Valuschka" am Theater Regensburg. © Marie Liebig

-Kritiker Jan Brachmann kommt mitInszenierung von Peter Eötvös' neuer Oper "Valuschka" am Theater Regensburg in den Genuss eines "der" Libretti, die "in den letzten Jahren für die zeitgenössische Oper geschrieben wurden". Eötvös' Groteske ist eine Adaption von László Krasznahorkais Roman 'Melancholie des Widerstands'. Im Mittelpunkt steht der naive János Valuschka - nur der Professor Hagelmayer erkennt, was wirklich in ihm steckt. Dann ist da noch Frau Tünde, erzählt der Kritiker: "Einensowie einen mysteriösen 'Prinzen', zwergwüchsig, mit drei Augen, benutzt Frau Tünde, um Unruhe in der Stadt zu schüren, das Militär zu stationieren und eine Diktatur zu errichten, die wenig kommod wirkt." Musikalisch findet Brachmann nicht alles gut, trotzdem hat er einen interessanten Abend verbracht: "Der- ein ausnotierter Sprechgesang zu einem symmetrisch aufgeteilten Orchester, das zart, aber pausenlos rumst, rasselt, faucht, schnarrt, rülpst, grunzt, pfeift und furzt - knüpft mit erweiterten Mitteln an den kabarettistischen Stil des 'Pierrot lunaire' von Arnold Schönberg an. ...Bezeichnenderweise lässt Eötvös zwei Figuren aus demherausragen: den klar denkenden Hagelmayer, der nur spricht, und den klar fühlenden Valuschka, der nur singt." In der lobt Juan Martin Koch das "fantastische Ensemble", sieht musikalisch aber auch einige Schwächen.In dermacht sich Sophie Kliieisen Gedanken über das Verhältnis zwischenan Deutschen Theatern. Die kürzlichen Personalwechsel am Deutschen Theater in Berlin und am Staatstheater Wiesbaden zeigen, dass man sich mit derschwer tut: "Welche Eigenschaft soll ein Theater prägen, wenn beides zugleich so schwer umzusetzen ist: eine ausgeglichene Bilanz und eine gewisse künstlerische Unberechenbarkeit? Ein Vorschlag zur Güte: Man unterwerfe Geschäftsführungenund ermögliche der Kunst eine Mitsprache. Selbst Dream-Teams sollen schon gescheitert sein. Setzen sich aber die Ambivalenzintoleranz und ihre Neigung zum Dreisatz als Modell zurdurch, verliert nicht nur das Theater."Die jüdische Schauspielerinspielte am Würzburger Bahnhof in einer Solo-Inszenierung Anne Frank und wurde, berichtet Christiane Lutz in der. Das Theater Würzburg reagierte erst sehr spät: "Wie dringlich Anouk Elias sich immer wieder um Gespräche und bessere Sicherheitsmaßnahmen bemühte, ist gut dokumentiert. Als das Theater nichts änderte, suchte sie Hilfe bei der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger, bei den Antidiskriminierungsstellen B.U.D. und der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS). Eine Mitarbeiterin von RIAS fuhr daraufhin zu einigen Vorstellungen nach Würzburg an den Bahnhof und."Besprochen werdenInszenierung von "Die Kunst der Freude" nach dem Roman von Goliarda Sapienza am Theater Aachen ( nachtkritik ),Choreografie "In Ordnung" an den Münchner Kammerspielen ( nachtkritik ),Inszenierung seines Stücks "Zonenrandgebiet. Deutsch-deutsche Grenzerfahrung" am Staatstheater Kassel (), das Tanzstück "Queen Blood"im Mousonturm in Frankfurt (),Inszenierung von Modest Mussorgskys "Boris Godunow" am Nationaltheater Mannheim (),Inszenierung von Eduard Künnekes Operette "Der Tenor der Herzogin" an der Oper Chemnitz (),Inszenierung von Kafkas "Das Schloss" am Münchner Residenztheater (),undSolo-Stück "Motherfuckinghood" am Berliner Ensemble ().