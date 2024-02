Die Intimität im Pathos der Popkultur: "All of Us Strangers"

Hanns-Georg Rodek hat in derkein Verständnis dafür, dass die"Die Ermittlung" nicht zeigen will, eine vierstündige, offenbar sehr essayistische Annäherung an die. Der prominent besetzte Film basiert auf dem gleichnamigen Dokumentar-Theaterstück von, der die Auschwitz-Prozesse beobachtet hatte. Dass Berlinale-Leiterden Film künstlerisch nicht anerkennen will, hält Rodek (der offenlegt, selbst als Statist an den Dreharbeiten beteiligt gewesen zu sein) für wenig nachvollziehbar, auch die Begründung, es gebe bereits Filme zum Holocaust im Programm findet er morsch: Dies lässt sich "auf Basis der bisher bekannten Inhaltsangaben der akzeptierten Filme überprüfen. Da ist'In Liebe, Eure Hilde' (über den deutschen Widerstand, nicht den Holocaust), da ist 'Tage in Terezin' (ein fast 30 Jahre alter Film über das Getto-Kabarett in Theresienstadt), und da ist 'Im Land meiner Eltern' (ein vierzig Jahre alter Film über die Kinder exilierter Juden in Berlin). Das hört sich nicht gerade nach einem-Filmen an. Man könnte auf die Idee kommen, die Anzahl der Holocaust-Filme auf der Berlinale mit der Anzahl von Filmen zum Feminismus (nach vorsichtiger Zählung mindestens zehn), zur Selbstermächtigung von Frauen (mindestens zehn), zum Rassismus (mindestens fünf), zum Kolonialismus (mindestens vier) und zu Geflüchteten (mindestens vier) zu vergleichen."Mit seinem queeren Zeitreise-Liebesfilm "All of Us Strangers" ist dem Regisseur"vielleicht einer der bewegendsten Filme der jüngeren Zeit" gelungen, schreibt Bert Rebhandl in der. "Haigh schafft eine, die stark im Zeichen vonsteht - Trauer über eine Sozialisation, die frühzeitig zum Stillstand kam. ... Adam (großartig: Andrew Scott, bekannt aus 'Fleabag') war mit seinem Schicksal eines jungen Homosexuellen in einer feindlichen Umgebung, aber auch in einer explodierenden Popkultur lange Zeit allein. Diese Einsamkeit schöpft 'All of Us Strangers'aus, während sich zugleich schon Auswege eröffnen. ... Die 'Power of Love' muss einiges aushalten. Aber das ändert nichts daran, dass Haigh das Pathos der Popkultur hier auf einehin öffnet, wie man sie im Kino nur selten so erleben kann."Außerdem: Marian Wilhelm empfiehlt imeine Reihe im Filmarchiv Austria zum. Besprochen werdenNeuverfilmung von Alice Walkers Roman "Die Farbe Lila" als Musical ( Tsp ),Whistleblower-Drama "Reality" ( Zeit Online ) undneue Serie "Testo" ( NZZ ).