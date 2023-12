Kindlicher Blick auf die Welt: "Der Junge und der Reiher"

Nächste Woche startet"Der Junge und der Reiher", mit dem der 82-jährige Animationsfilmmeister sein Comeback aus dem Ruhestand hinlegt - sehr zur Begeisterung von-Kritiker Michael Kienzl: Der Film handelt von einem Jungen, der aus dem ausgebombten Tokio in die Provinz kommt, und ist damit "an der Schwelle zwischen einemund einer ungewissen Zukunft angesiedelt, die zugleich Herausforderung und Chance ist". Miyazaki "erforscht die Umgebung mit einem, der gekonnt zwischen Lebensnähe und Stilisierung balanciert. Die Animationen sind handgezeichnet und wurden für einen besseren räumlichen Eindruck mit 3D-Computergrafiken erweitert. Besonders werden sie durch ihre. Die Gräser und Büsche, die in saftigem Grün sprießen, sind nicht bis ins kleinste Detail durchgezeichnet, sondern bleiben. ... Die Ästhetik des Films ist häufig von einemgeprägt, der das, was er sieht, nie ganz greifen kann. Das traditionelle japanische Holzhaus wirkt mit seinen langen Gängen und knarzenden Dielen geradezu gespenstisch. Die Neugier und Behutsamkeit, mit der Mahito den Schauplatz erforscht, findet ihre Entsprechung im schönen Soundtrack von. Zart, fließend und melancholisch tastet der sich mit einfachen Klaviermelodien vor."Dazu passend erzählt Tim Kanning in dervon seinem Besuch bei Miyazakisin Tokio. Dort ist man zwar stolz auf den riesigen Erfolg von "Der Junge und der Reiher" in Japan und in den USA. In eineblickt man dennoch, wie Produzent Toshio Suzuki einräumt: "'Das Studio, wie es war, hat sich komplett um Hayao Miyazakis kreativen Geist gedreht - ob das nun gut ist oder schlecht. Um es davon zu befreien, bräuchten wir hier eine, die eine ähnliche kreative Kraft entfalten kann', sagt Suzuki. ... Derzeit sehe er ein solches Talent nicht, sagt Suzuki, weder im Studio Ghibli noch irgendwo sonst in Japan. Ein Grund dafür sei natürlich, dass die Zeichner, die zu Ghibli kamen, in Miyazaki immer das große Genie gesehen hätten. 'Wenn sie eigene Ideen in die Arbeit einbringen wollten, mussten sie immer sehr dafür kämpfen.' Härter drückt diese Übermacht Miyazakis dessen Sohn Goro aus, der ebenfalls an diesem Tag für ein Gespräch in das Studio gekommen ist. 'Junge Talente hat er immer alsgesehen und schnell'."Außerdem: Es ist kompliziert, sagt Maria Wollburg aufzum Vorwurf, die(zu der auch Wollburg gehört) sei prüde, wasbetrifft. Bert Rebhandl empfiehlt imdie Retrospektive im Filmarchiv Wien . Dunja Bialas resümiert fürdie Tops und Flops des. Marius Nobach blickt für denauf dieaus dem Filmbetrieb im Jahr 2023 zurück.Besprochen werdenLow-Budget-SF-Film "L.O.L.A." ( FD Welt , mehr dazu hier ),nächste Woche startendes Biopic "Priscilla" über FD , NZZ), Karen O'Connors, Miri Navaskys und Maeve O'Boyles Doku "- I Am Noise" ( FD via TA , unsere Kritik ),und"Black Friday for Future" ( Artechock FD ),"Sterne zum Dessert" ( FD Artechock ),"Die wandernde Erde 2" ( Artechock ),-SF-Epos "Rebel Moon, Teil 1" ( FR Standard , unsere Kritik ), die Dokuserie "Being" ( TA ) sowie ein Spielfilm und eine Doku über den-Skandal ().