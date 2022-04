Baltimore, 14 Jahre nach "The Wire": "We Own This City" (HBO)

ist wieder da und wieder in Baltimore, wo der Journalist und Autor bereits seinen Polizeiserien-Klassiker "The Wire" ansiedelte. Nun wirft er mit der Mini-Serie "We Own This City" erneut einen Blick auf die, genauer: auf einen realen Fall von. Dabei geht es nicht ums Nacherzählen dessen, was geschehen ist, sondern "um eine Suche nach den Ursachen eines systemischen Versagens", schreibt Andreas Busche im: "dem Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Polizei; den Fehlern eines Systems, das kriminelle Polizisten fast zehn Jahre ohne Rechenschaftspflicht gewähren ließ; und die Folgen einer, die ganze Nachbarschaften zerstört." Dabei entwirft er "ein komplexes Mosaik, das die Versäumnisse auf allen Ebenen durchleuchtet, von der Polizei bis in die Judikative." Für ZeitOnline-Kritiker Daniel Gerhardt ist es "ein deprimierendes Wiedersehen", denn er muss feststellen: "Alles, was in The Wire schon schlimm war, ist jetzt also noch schlimmer" - womit er nicht die Serie, sondern die Realität meint.Weitere Artikel: Dersieht einem Annus horribilis entgegen, fürchtet Valerie Dirk im: Nicht nur schließen sich gerade die Corona-Töpfe der letzten zwei Jahre, auch die gängigen Fördertöpfe sind fürs laufende Jahr schon. Ebenfalls im führt Dominik Kamalzadeh durchs Programm des Linzer Festivals "Crossing Europe". Isabella Caldart von der fällt auf, dass die Zeit deszu Ende geht: Immer mehr Streaminganbieter schalten - wohl auch, weil sie auf den wiederkehrenden Turnus von Social-Media-Hypes setzen - wieder zurück auf denvon Serien. spricht in derüber seinen Wikingerfilm "The Northman" ( unsere Kritik ) und erklärt, warum er trotz seiner Abneigung gegenüber Macho-Stoffen einen solchen Testosteron-Film gedreht hat: Ihn interessierten "Poesie, Naturalismus, die Emotionen großer Familiensagen". In der gratuliert Andreas Kilbzum 90. Geburtstag.Besprochen werden-Film über NZZ , mehr dazu bereits hier ),Sterbedrama "Vortex" mit TA ), die Serie "Gaslit" mit Presse ),"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ( Zeit ),Animationsfilm "Die Odyssee" ( Welt Tsp ) und' "Downton Abbey 2" ( SZ ).