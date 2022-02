Bild: Leonora Carrington Self Portrait ca. 1937-38 Metropolitan Museum of Art (New York, USA) © The estate of the artist, DACS, 2021

Bild: Faith Ringgold, Dancing at the Louvre: The French Collection Part I, #1, 1991. The Gund Gallery at Kenyon College, Gambier, Ohio, Gift of David Horvitz '74 and Francie Bishop Good, 2017.5.6. © Faith Ringgold / ARS, NY and DACS, London, courtesy ACA Galleries, New York 2022

Ida Maly: Patientin im Feldhof in Graz. 1930

In eine Welt, Alpträume und Fantasien - und zwar jenseits von Dali oder Magritte - taucht Adrian Searle () in der Ausstellung "Surrealism Beyond Borders" in der Londoner Tate Modern , die ihmzeigt: "Auf einem Gemälde des philippinischen Künstlersfällt der Schatten eines Kruzifixes über einen Stadtplatz, auf dem ein riesiger Frauenkopf gleichzeitig in zwei Richtungen starrt. 1939 gemalt, mischte Ocampomit surrealistischer Fremdartigkeit, während Haitian Hector Hyppolite, einund Maler in dritter Generation (der lange Zeit Hühnerfedern als Pinsel verwendete), eine etwas andere Art von Synkretismus anwendet, zwischen Katholizismus und Vodou-Symbolik in seinen Gemälden. In einem gibt es Messer und Äxte, ein heiliges Herz, Spielkarten und eine Figur, die ein Schwert schwingt."Wie keine andere Künstlerin gabder "LebensweltAmerikas eine Form und eine Sprache", staunt Sebastian Moll, der für diedie große Retrospektive "American People" im New Yorker New Museum besucht hat: "So etwa in einem ihrer berühmten 'Story-Quilts' von 1991, auf dem eine junge schwarze Frau, die auto-fiktionale Willie Marie Simone, dabei zu sehen ist, wie sie mit ihren Kindernund vor der Mona Lisa frohlockt. In einer anderen Arbeit wird gezeigt, wie Picasso in seinem Studio eine nackte schwarze Frau malt. In einem dritten Story-Quilt, 'Le Cafe des Artistes', sieht man die Pariser Boheme der Zwanzigerjahre mit Toulouse Lautrec, Gaugin und Van Gogh, aber auch Hemingway und Getrude Stein. Ringgold setzt schwarze Künstler:innen derwie Lois Mailou Jones, Elizabeth Catlett, Romare Bearden und sich selbst dazu und schreibt sie so in jene Geschichte hinein, die siehatte."Im annonciert Katharina Rustler eine eindringliche Ausstellung im Lentos Museum in Linz zum Werk der österreichischerin Malerin, die 1928 in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen und 1941 in derSchloss Hartheim in Oberösterreich im Alter von 46 Jahren ermordet wurde. Auch in der Psychiatrie malte sie noch: "Fahriger und linearer wurden ihre Zeichnungen, oft sind es Porträts anderer Patientinnen. Immer mehr lösen sich die Formen auf, die Personen zerfallen zu Fragmenten, die Gesichter wachsen zu, Texte klagen ihre Situation an. Wie düstere Prophezeiungen berichten Malys Bilder von den Gräueln deran Psychiatrieinsassen."Besprochen werden die Ausstellung "" in der Hamburger Kunsthalle ( taz ),Ausstellung "Under the Carpet" im KW Institute for Contemporary ( taz ), die Ausstellung "Walk!" in der Frankfurter Schirn (), die Ausstellungen "Auf Linie" und "Gegen den Strich" überim Wien Museum ( Standard ), die-Ausstellung "Pionierin der Moderne" im Zentrum Paul Klee in Bern ( NZZ ) und die Hannah-Höch-Ausstellung im Berliner Bröhan Museum ( Tagesspiegel ).