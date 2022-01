Kann es sein, dass ausgerechnet ein Mitglied des Jüdischen Rats das Versteck der Familie vonverraten hat, wie jüngste Recherchen behaupten (unser Resümee ). Es würde ins Kalkül der Nazis passen, schreibt Klaus Hillenbrand in der: "Dass sich auch Juden daran beteiligten, Menschen in den Tod zu schicken, war das Ergebnis der perfiden Herrschaftsstrategie der NS-Besatzer. Diese installierten im Februar 1941 einen 'Judenrat'. Äußerlich schien diese Institution der Selbstverwaltung der verfolgten Minderheit zu diesen. Tatsächlich war der Amsterdamer Judenrat, ähnlich wie die Judenräte in den besetzten Ländern Osteuropas,, um Unterdrückung, Diskriminierung und den Massenmord möglichst effektiv durchführen zu können - nämlich. Denn ihren Mitgliedern oblag es, die antijüdischen Maßnahmen auch durchzusetzen."Georg Leppert macht in derdarauf aufmerksam, dass esgibt: "Die, sagte etwa der Amsterdamer Professor für Holocaust- und Genozidstudien, Johannes Houwink ten Cate, im. Es gebe keine Beweise, dass der Jüdische Rat damals Listen mit Verstecken von Juden aufgestellt hatte. Der Notar sei bereits selbst im Sommer 1944 mit seiner Familie wegen drohender Deportation untergetaucht."Auch der Historikerhat starke Zweifel an der These, berichten Antonia Kleikamp und Sven Felix Kellerhoff in der. Danach soll die Hausdurchsuchung in der Prinsengracht von SS-Hauptscharführerdurchgeführt worden sein: "Die Annahme, es habe sich um eine gezielte Verhaftungsaktion gehandelt aufgrund eines Verrates (zum Beispiel durch Arnold van den Bergh) widersprach Broeks Untersuchung von 2016. Seinen Recherchen zufolge war Karl Silberbaueruntergetauchter Juden befasst. Vielmehr gehörten Fragen gestohlenen und beschlagnahmtenzu seinen Hauptaufgaben. Nur in einem einzigen weiteren Fall war Silberbauer an einer antijüdischen Razzia beteiligt. ... Die Durchsuchung des Hauses in der Prinsengracht zielte nach den Berichten überlebender Zeugen vor allem auf Formulare, möglicherweise auf. Dass die Gestapo sich eine derartige Tarnung einfallen ließ, um eine Festnahme untergetauchter Juden zu kaschieren und den Hinweisgeber zu schützen, ist ziemlich unwahrscheinlich."Sehr höflich kritisiert, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, in einemArtikel zum achtzigsten Jahrestag derden jüngst vom Postkolonialismus betriebenen Paradigmenwechsel im Blick auf den, der durch die zuvor verübten Kolonialverbrechen zu relativieren sei: "Die jüngste Entwicklung in Forschung und Kultur, die Verbrechen der Kolonialzeit stärker in den Blick zu nehmen, ist zu begrüßen. Dass einige Wissenschaftler daraus einegenerieren, ist hingegen nicht angemessen und gefährlich. Sie spielen damit - sicherlich ungewollt - jenen Menschen in die Hände, die dem sekundären Antisemitismus wieder Aufwind verleihen."Außerdem: Tilman Krause liest mit Hingabe für diedie Lebenserinnerungen von