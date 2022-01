Ausstellungsansicht Vivian Suter. Retrospektive, Foto: Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Angelika Affentranger-Kirchrath stellt in derdie Schweizer Künstlerinvor, die ihr Atelier inmitten des Urwalds von Guatemala,, errichtet hat und der das Kunstmuseum Luzern nun ein Retorspektive widmet: "Auch im Kunstmuseum Luzern wähnt man sich in einemund meint in ein Labyrinth aus bemalten Tüchern geraten zu sein, die 'himmelsspannend', so die Kuratorin Fanni Fetzer, von der Decke hängen. Wenn wir uns durch diese eng nebeneinander und übereinander hängenden Stoffbahnen bewegen, erleben wirwie kaum je sonst. Manchmal verlieren wir den Überblick, sehen nichts anderes mehr als starke Farben und schemenhafte Zeichen, dann wieder erkennen wir Figuren und Gegenstände. Grenzen zwischen Anfang und Ende, Werden und Vergehen im schöpferischen Prozess werden hinfällig."Besprochen wird die Ausstellung "Der geteilte Picasso" über die Rezeption des Künstlers in BRD und DDR im Museum Ludwig Köln (die Jochen Becker in der taz als "" zu goutieren weiß).