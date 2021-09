Dietrich Orth, "Geborgenheitsgefühl"

Niu Weiyu, "The Handcrafts Group Organized by Families of Shanghai Business Owners Making Chinese Dolls", 1956. Courtesy Gao Fan & Niu Weiyu Foundation

Stefan Trinks empfiehlt in derdie Ausstellung "Crip Time" im MMK Frankfurt mit Werken von behinderten Künstlern. Einige bekannte Namen sind dabei, zu sehen sind aber vor allem unbekannte Künstler, so Trinks, der einige Entdeckungen macht, darunter. "Für ihn war Kunst... Sein schier endlos nach hinten ziehender kafkaesker Korridor auf dem Bild 'Geborgenheitsgefühl', angefüllt mit zwei gigantischen Röhren, in deren einer in Pink daseines Behördentischs eingewachsen ist, vermittelt optisch zwar wenig Sicherheit oder gar Geborgenheit. Die Aufschrift im Bildvordergrund aber, auf die Tischbein und Röhren wie Pfeile hinweisen, verheißt dem Betrachter bei achtsamem Ansehen Gutes: 'Beim Beschauen dieses Bildes im Geiste vorn rechts und Schwingen des rechten Arms mit Faust verschwindet nach dem Aufstehen'."





Philip Guston, "The Studio" (1969), © The Estate of Philip Guston, courtesy the Estate and Hauser & Wirth. Foto: Genevieve Hanson

Julia Curl hat fürdie Ausstellung "The New Woman Behind the Camera" im Metropolitan Museum besucht und ist zwiegespalten : Großartig findet sie, dass die Ausstellung oftzeigt und dass sie dabei den Blick auch über Amerika und Europa hinaus richtet. Aber wenn man schon eine Fotografin wie Leni Riefenstahl aufnimmt, sollte man etwas mehr zu sagen haben, als sie einfach in die Riege der Künstlerinnen zu stellen, nur weil sie eine Frau ist, denkt sich Curl. Immerhin: "'The New Woman' hebt auch so manchen. ...ist eine weitere herausragende Künstlerin. Auf einer ihrer Fotografien sitzen drei Frauen fast in einem Chiaroscuro um einen Tisch herum, malen und setzen Puppen zusammen. Das Bild ist teils Fotojournalismus, teils Metapher für den Akt der Schöpfung und stellt eine Art Mikrokosmos für die Ausstellung 'The New Woman' selbst dar -, die sich auf das Wesentliche konzentrieren."wird vielleicht immer noch nicht richtig erkannt, überlegt inJohn Yau nach dem Besuch der Ausstellung "Philip Guston: 1969-1979" in der New Yorker Galerie Hauser & Wirth . Vor allem die, die auch in der Ausstellung als Kritik am Ku Klux Klan verbucht werden, scheinen Yau noch nicht wirklich verstanden. "Mehr als 35 Jahre später, als Guston auf das Motiv der Kapuzenfiguren zurückkam, identifizierte er sie als, weil sie beschlossen haben, einem Club beizutreten, in dem dasverboten ist. Stattdessen rauchen sie Zigarren, bleiben stumm und sitzen in Fahrzeugen ohne Räder, die nirgendwo hinfahren."Besprochen wird außerdem die Ausstellung überin der Berlinischen Galerie taz ).