Zum fünften Todestag von schreibt die Schriftstellern ihrem Landsmann aufeinen traurig-zornigen Brief ins Jenseits: "Warum brauchten Sie als Ungar Berlin? Das Deutsche? Das haben Sie mir nie zugeflüstert. Nur dass wir weit von hier wegfahren sollten! Dieses Land ist beschissen, doch natürlich haben Sie es insgeheim geliebt. Kommen Sie doch zurück nach Csillaghegy, Sternenhimmel, Ihren Geburtsort! Es gibt noch viele, die an Sie denken, aber es werden immer weniger… (oder sollte ich lieber nicht ehrlich sein?).Ein Scheißhaufen. Mit Plastikfolie verhüllt. ... Unser Leben ist leer, Sie fehlen so sehr, wir lachen nicht. Keiner ist glücklich, weder Gräser noch Käfer. Es gibt keine Typen, keine starken Typen, Figuren. Es gibt kein Lachen, keine Humorpublizistik.. Ein Mistkerl ist der Ministerpräsident, und Mistkerle sind seine Opposition. "Paul Jandl kommt in derauf die Debatte um Moritz Baßlers Essay "Der neue Midcult" (unsere Resümees finden Sie hier dort und hier ), zieht dabei aber die Position des leicht amüsiert beobachtenden Zaungasts vor und hält fest, "selbst hellsichtigste Lektüren kommen ohnenicht ganz aus. Debatten darüber, bei wem dieherrscht, führen zwar nicht wirklich weiter, aber wahr ist auch: Das Komplexe in der Literatur hatte auch schon einmal mehr Fürsprecher." Alles in allem "scheint der Befund deutlich: Wir lesen aneinander vorbei. Das ist."