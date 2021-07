Gerd Küghrs "Paradiese" an der Oper Leipzig. Foto: Kirsten Nijhof

Sehr melancholisch, fast schon resignativ findet Julia Spinola in der in Leipzig uraufgeführte Oper "Paradiese", die nach einem Libretto vonins geteilte Berlin führt. Die Gesangspartien sind allerdings ganz fabelhaft besetzt, lobt sie: "Vor allem Mathias Hausmann gelingt es mit seinem warmen Baritontimbre, dem Albert ein Maximum an Leben einzuhauchen. Julia Sophie Wagner hat verführerisch irisierende, hell-flötende Töne für die Friederike. Magdalena Hinterdobler füllt als erotische Urgewaltmit ihrem farbenreichen, sinnlichen Sopran."Auch die Clowns sind in der Krise, lernt-Kritiker Kevin Hanschke beim "Clowns-Kongress" des niederländischen Theaterkollektivin Jena: "Das Publikum sei, niemand lache, '', wirft ein Clown ein. 'Geht es uns um das ausgiebige Lachen' oder das 'Lächeln, das den Menschen über seine Existenz nachdenken lässt', fragt Leonardo. Was ist die Aufgabe von Clowns? 'Die Performance muss wahrhaftig sein', sagt Schaumberger. 'Nein', die Tradition sei wichtig, raunzt der Maestro. 'Wir müssen wissen, woher wir kommen, um zu wissen, wer wir sind.'"Weitere Artikel: Uwe Mattheis porträtiert in derden Gründer des morgen in Wien startenden Impulstanz-Festivals,. SZ-Autor Till Briegleb durchsteht einige seiner Ansicht nach deprimierend platte Performances beim Festival Theaterformen in HannoverBesprochen werden die Ausstellung "Der absolute Tanz" zu Tänzerinnen der Weimarer Republik im Georg Kolbe Museum in Berlin ( SZ ) und die Fotografie-Schau "The New Woman Behind the Camera" im Metropolitan Museum in New York ( NYT ),