Die Künstlerin Moshtari Hilal und der Autor Sinthujan Varatharajah greifen die Buchhändlerinin einem Instagram-Video an, weil sie ihren Laden mit ererbtem Geld eröffnet hat und die Familie, von der sie es erbte, angeblich in den Nationalsozialismus verstrickt war (unsere Resümees ). Die Künstler schlagen vor, von Deutschen als "" beziehungsweise "Genozidhintergrund" zu sprechen. Patrick Bahners erzählt den Fall in derin aller Ausführlichkeit nach und fasst den Diskurs der beiden so zusammen: "Die Gentrifizierung, die Emilia von Senger durch die Anmietung eines Ladenlokals am Kottbusser Damm betreibt, setzt in der totalitären Logik des Künstler-Tribunals dieder Wehrmacht an der Ostfront fort. Wie kann man einer Buchhändlerin sogar einen Vorwurf daraus machen, dass sie? Die herbeifantasierte Ausnutzung prekärer Verhältnisse wird in eine Kontinuität zur Zwangsarbeit gestellt."Dieser Winter scheint niemals zu enden. Der, geimpft wird auch kaum. Wo ist die Hoffnung, fragt aufChristian Bangel. Die Warnungen sind ja berechtigt, aber auchtut not, meint Bangel, dem eine "merkwürdige Deformation öffentlicher Kommunikation in Zeiten von Corona" auffällt. Er würde gern auch mal hören: "Wie sehr sich die Lage, seit ein Impfstoff nach dem anderen zugelassen wird und sich als hochwirksam gegen die Krankheit und einen schweren Verlauf erweist - auch bei der britischen Mutante, die hierzulande vor allem zirkuliert. Immer klarer wird auch, dass Geimpftesind. Impfstoffhersteller zeigen sich außerdem optimistisch, dass sie auch künftige Mutationen des Virus mit leichten Modifikationen in den Griff bekommen können. All das sind sehr gute Nachrichten. Wir befinden uns, so sagte es RKI-Chef Lothar Wieler kürzlich, 'im'."Auf einein deutschen Corona-Analysen macht der Soziologe Felix Römer beiaufmerksam: Man weiß zwar, dass die Pandemieeher trifft, es gibt aber anders als in Großbritannien oder den USA so gut wie gardazu, keine Karten nach Stadtgebieten, keine Statistiken nach Einkommensgruppen: "Eine Auswertung der internationalen Literatur am Robert Koch-Institut (RKI) ergab im Sommer 2020, dass bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschlandzum Thema Ungleichheit und Covid-19 entstanden war. Noch dürftiger ist das Angebot der. Die Website des Statistischen Bundesamtes zu den 'Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesellschaft' enthält keinerlei Analysen nach Einkommen oder ähnlichen Indikatoren der Ungleichheit - als ob diese in der Pandemie hierzulande überhaupt nicht existiere."Diemachen die EU und ihre Regierungen für das schleppende Anrollen der Impfaktion verantwortlich, berichtet wenig überraschend Laurenz Gehrke beiunter Bezug auf eine neue Umfrage: "der deutschen Befragten sagten, dass die Europäische Union die Einführung des Impfstoffshat, eine Ansicht, die von 35 Prozent der französischen und 24 Prozent der schwedischen Befragten geteilt wurde. Insagten 45 Prozent, dass die EU einen schlechten Job gemacht hat, währendsagten, dass sie die Erfolgsbilanz ihrer Regierung in Sachen Impfung gutheißen. Im Gegensatz dazu haben nur 23 Prozent der Deutschen, 19 Prozent der Schweden und 18 Prozent der Franzosen eine ähnlich großzügige Meinung über die Einführung von Impfstoffen in ihren jeweiligen Ländern."