Diehat ihre Pläne für das gespreizte Doppel-Festival in diesem Jahr konkretisiert und ihre Jury - bestehend ausschließlich aus Berlinale-Preisträgern - bekannt gegeben. Hanns-Georg Rodek in derist von dem Konzept - eine Onlineveranstaltung im kleinen Kreis Anfang März und ein Publikumfestival im Juni - nicht überzeugt : Ist das wirklich noch eine Berlinale? Zwar würden die Wettbewerbsgewinner im März bekannt gegeben - aber Diskurs darum? Fehlanzeige: "Bei einer normalen Berlinale werden über 300.000 Tickets verkauft, und jeder Besucher verbreitet seine Meinung über das, was er gesehen hat. Diesmal können lediglich die Filmhändler die Filme sehen (online), denen das Online-Privileg ebenfalls zuteilwird. Die werden auch gleich darüber schreiben, nur in einen völlig leeren Resonanzraum hinein, da ja niemand die Filme sehen wird können. Es kannwerden: Einige Produzenten werden (aus Angst vor Raubkopierern) ihrezu einer Online-Vorführung für Händler und Kritiker verweigern. Was, wenn ausgerechnet ein paar von diesen Filmen Preise gewinnen?" Auch-Kritiker Tobias Kniebe kann sich eine Berlinale ohne den dazugehörigenam Potsdamer Platz nicht vorstellen Die Jury werde sich übrigens vor Ort treffen, weiß Andreas Busche im: "Chatrian ist es wichtig, dass die Mitglieder die Filme gemeinsam im Kino sehen. Nurmuss die Nominierten in seinemsichten. Zur aktuellen Situation des Filmemachers erklärt Chatrian, dass die Pandemie auch die iranische Justiz verlangsamt habe. Rasoulof wartet weiter auf das Urteil der zweiten Anklage, freue sich aber über diese Sichtbarkeit, die in seiner Lage eher hilfreich sei."Conrad Heberling, Professor für Marketing und Marktforschung an der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg und damit durchaus nicht völlig ohne eigenes Interesse in der Sache, wettert in dergegen dieund Co., in der sich für ihn die seit 100 Jahren anhaltende Marktbeherrschung von Hollywood und Co. mit anderen Mitteln fortsetzt. Es brauche endlich eine deutsche Gegenmacht, meint er, die sich bislang nicht eingestellt habe, "weil offensichtlich jeder Sender sein eigenes Süppchen kocht. Eine deutsche oder europäische Antwort muss her, der Markt schreit danach". Er wünscht sich eine "konzertierte Aktion" der deutschen TV- und Filmbranche, ansonsten drohe der Untergang. Heberling stellt sich vor, dass "Deutschlands Sender und Produzenten ihre Produktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Shows) auf eine zentrale, nonlineare Streamingplattform schicken und sie unter einem für alle verständlichen Namen - warum nicht noch einmal '? - weltweit zugänglich anbieten." Und dieses deutsche Gold wird dann mit dem dochder- und-Mediatheken bestückt? Viel Erfolg beim Entgegensetzen...