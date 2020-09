stellt jetzt schon die Titelgeschichte seines auf November datierten und im Oktober erscheinenden Magazins online. Barton Gellmans Artikel wird ungeheuer oft retweetet und dürfte einer der wichtigsten Ausblicke auf diesein. Sein Titel verheißt nichts Gutes: "The Election That Could Break America." Detailreich legt Gellman dar, wie Donald Trump versuchen könnte,nicht anzuerkennen: "Der schlimmste Fall ist jedoch nicht, dass Trump das Wahlergebnis ablehnt. Der schlimmste Fall ist, dass er seine Macht nutzt, um einengegen sich zu verhindern. Wenn Trump alle Zurückhaltung aufgibt und seine republikanischen Verbündeten die Rollen spielen, die er ihnen zuweist, könnte er einen rechtlich eindeutigen Sieg für Biden im Wahlkollegium und dann im Kongress. Er könnte die Bildung eines Konsenses darüber verhindern, ob es überhaupt ein klares Ergebnis gibt. Er könnte diese Unsicherheit nutzen, um an der Macht zu bleiben."In seiner Rede vom 17. September kritisierte , es werde zu viel über diein den USA gesprochen, stattdessen forderte er mehr "" in Schulen. Durch eine solche "grundstürzende Revision der Geschichtserziehung" degradiert er sein Land auf den "", schreibt auf: "So eskaliert der Kulturkampf, den Trump seit seiner Inauguration gegen vermeintlich unamerikanische Kräfte führt und in dessen Verlauf er immer deutlicher Partei ergreift für denund Rassismus. Erneut stellt er auch unter Beweis, wie sehr er wissenschaftliche Expertise verachtet, auf professionelle Historiker und Historikerinnen gibt er so wenig wie auf Virologen und Klimaforscher. Und er tauscht seriöse, der Wahrheit verpflichtete Forscher durchaus, die seine Wiederwahl unterstützen. Sie bilden den Kern der '1776 Commission', die nun ein groß angelegtes Forschungsprogramm zurvorlegen soll, finanziert übrigens aus den, die der Verkauf des chinesischen Konzerns bringen soll."könnten beträchtlich zu einer Verbesserung der ökonomischen Situation in ihren Ländern beitragen, sagt die Management-Professorinim Gespräch mit Viola Diem von der. Bremsend wirken oft: "Männer gelten als Ernährer. Dabei stellen Frauen schon jetzt fast die Hälfte der Agrarprodukte her. Doch gerade in ärmeren Ländern müssen sie ihrenund dürfen das Land oft nicht besitzen; sind gar. Weil sie nicht sparen dürfen, um in Technologie, Tiere oder größere Felder zu investieren, sind sie gezwungen, kleine Flächen zu bewirtschaften, und haben nur geringe Ernteerträge. Händler nehmen allerdings oft nur größere Mengen ab und verhandeln ausschließlich mit Eigentümern."Weitere Artikel: Daszwischen den, Bahrain undist ein sensationeller Fortschritt für die Entwicklungen im Nahen Osten, schreibt der deutsch-israelische Psychologeimund zeichnet die Entwicklungen nach.