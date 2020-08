Wo ist eigentlich mein Macbook abgeblieben? Ethan Hawke als Tesla.

Zwischen Frankophilie und New Hollywood: "The Climb"

Über die Brecht'schen Verfremdungsgags, diein seinem Biopic "Tesla" aufführt, kannLukas Foerster zwar nur milde lächeln ("oh, ein Macbook! In einem Historienfilm!"), aber in seinen schönsten Momenten ist dieser Film über den verschrobenen bis waghalsigen Erfinder ". Tesla-Licht und Edison-Licht, das Licht des Wechselstroms und das Licht des Starkstrom, das Licht der Kohlebogenlampe und das Licht des Oszillators, blaues Licht und orangenes Licht, spitzes Licht und stumpfes Licht, gemaltes Licht, gefilmtes Licht, Lichtmontagen, Lichtparzellen, Kerzenlicht in der Gelehrtenstube, eine regelrechte Lichtexplosion im Pavillon of Light auf der Weltausstellung 1893., der Impressionist unter den jüngeren amerikanischen Kameraleuten, ist zweifellos der richtige Mann für eine solche Lichtparade."-Kritikerin Kathleen Hildebrand hingegen fehlt in diesem Film die Spannung.Ein böses Buddy-Movie habenundmit "The Climb" vorgelegt: Zwei Freunde suchen Halt im Leben, eine Frau - und kommen sich dabei immer wieder in die Quere. Klingt nach Standard, ist es aber nicht, versichert Jenni Zylka im: "Die gleichzeitig, die Covino und Marvin ihren Helden ausbreiten, hieven das Buddy-Movie auf eine neue Ebene": "Die Dialoge versprühen klassischen Comedy-Appeal, die Schlagfertigkeit erinnert in ihrer Neurotik an." Auch-Kritiker Tim Caspar Boehme ist begeistert von dieser "unaufdringlich großartigen Komödie, insbesondere weil sie auskomische Funken schlägt, die nicht abgegriffen wirken." Kurz: "Ein Feel-Good-Movie, das gern weh tut."Weitere Artikel: Lory Roebuck porträtiert in derdie Nachwuchs-Schauspielerin. Besprochen werden Visar Morinas "Exil" ( Standard Berliner Zeitung ) und das-Remake der 80s-Zeichentrickserie "She-Ra" ( taz ).