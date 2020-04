Dasist fast schon ein Schloss: mit seinem großen Foyer, den Nischen und Winkeln und Ornamenten, den Vorhängen, dem Marmor und vor allem den sich nach oben schwingenden Treppen für Auftritte wie gemacht. Und so erscheint Lucie (Edwige Feuillère), die Schulleiterin, gleich nach Olivias (Marie-Claire Olivia) Ankunft auf der Empore, geht wie auf eine Bühne die Treppe hinunter. Drunten das bewegte Gewusel der Mitschülerinnen, auf die Olivias Blick nur in Ableitung fällt. Von den Blicken, die zwischen derhin- und hergehen, von den Gefühlen und dem Begehren, das überspringt, oder immerzu im Übersprung ist, gehemmt und drängend, die Erfüllung umkreisend, davon vor allem erzählt "Olivia",erstaunlicher, heute fast völlig vergessener, bald siebzig Jahre alter Film.Erstaunlich genug, dass es ihn gibt, erstaunlich auch, dass es eine Regisseurin wie Jacqueline Audry überhaupt gab. Zur Pionierzeit, als das Kino noch keine etablierte Kunst war, gab es wenigstens hier und da Frauen, die Filme drehten oder, wie, auch produzierten. Später, in den Jahren, in denen sich das Kino zur kommerziellen Kunst mit Studiosystemen und aufwendigen Apparaten professionalisierte, technisch wie ökonomisch, blieben Regisseurinnen weitestgehend ausgeschlossen, wohin man auch blickt. Hier und da gab es singulär bleibende Figuren,in Hollywood,in Japan, im Nachkriegsdeutschland sucht man freilich lange vergeblich, und zwar in Ost wie in West. Die Kreise des Kinos waren geschlossene Zirkel: Hinter den Kameras Männer weitgehend unter sich, die Sache mit demauf die weiblichen Star ist zunächst einmal sehr buchstäblich zu verstehen.Jacqueline Audry ist die große Ausnahme im französischen Kino, noch vor der heute viel berühmteren Agnès Varda. Sie hatte sich als Assistentin männlicher Regiestars wie Max Ophüls und Jean Delannoy bewährt und drehte dann 1946 ihren ersten eigenen Film. Es folgten weitere, rund zwanzig Jahre lang hatte Audry eine Karriere, immerhinentstehen in recht dichter Folge dabei, gleich drei Verfilmungen von Colette-Romanen darunter, auch ein Version von Jean-Paul Sartres Gesellschaftsstück "Geschlossene Gesellschaft". Sie war angesehen, drehte mit Stars wie Arletty und Lino Ventura, hatte Erfolge - und wurde, nicht zuletzt von den Punks der Nouvelle Vague, die mit diesem von ihnen verachteten "Qualitätskino" aufräumen wollten, verdrängt und auch von der Filmgeschichtsschreibung, selbst der feministischen, wenig wahrgenommen.Und ja, "Qualitätskino" kann man zu einem Film wie "Olivia" sagen, von der erstenan, die in einer Kamerafahrt einen Waldweg entlang die zum Internat ratternde Zweipersonenkutsche wie zufällig einfängt und ihr zum Eingangstor folgt. Es fehlt nicht an weichgezeichneten Nahaufnahmen, plüschig bis zum Ersticken ist die Ausstattung, die das Internat mit seinen Schülerinnen und Lehrerinnen in ihren zugleich zugeschnürten und aufgebauschten Kleidern zur geradezu archetypischen Etui-Welt mit Etui-Menschen (Walter Benjamin) darin macht. Es passt dazu der vibrierende Vortrag eines Racine-Stücks durch Edwige Feuillère mit ausgewählten Schülerinnen vor ohnehin stets und gern prasselndem Kaminfeuer: ein, das Theater-Gegenstück der Qualitätskinokunst, die Audry vollendet beherrscht.Aber gerade das ganz und gar Zugedeckte, das, Verpackte gibt einen überzeugenden Hintergrund ab für das Überquellen der Gefühle, die sich nicht ausleben lassen, von dem "Olivia" weniger erzählt, als genau diese Dynamik der an die Oberfläche drängenden Unterdrückung selbst abzubilden. Nahe, sehr nahe kommen sich Lucie und Olivia, Olivia im Bett, Wange an Wange, nur unendlich knapp verfehlen die sich suchenden Münder einander. Zur Dynamik, die immer auch Plot wird, auf Leben und Tod, gehört eine Struktur, die Olivia bei ihrer Ankunft schon antrifft: Die Schule ist in zwei Lager gespalten, es gibt die Fans der Direktorin Lucie und jene der schönen, aber leidenden blonden Miss Cara (Simone Simon) - beide sind einander in einem eigentümlich inexplizitem eifersüchtigemverbunden.Wo Lucie aufrecht auftritt und aufrecht noch sitzt, ist Cara ganz Liegen, im Bett, mit Migräne, umsorgt von der strengen Frau Riesener, Inbegriff des kalten, drohenden Deutschen, mit einem um den Kopf geschlungenen Zopf, der die Person gegen das Fließende, das der von ihr geliebten Cara eignet, abdichten soll. Olivia hat nur Augen, und Seele und Liebe, für Lucie, verfällt ihr. Und Lucie verfällt ihr, daraus macht der Film nicht das geringste Geheimnis, zurück. Die Liebe, wie alles homosexuelle Begehren, das noch auf ganz anderen Wegen zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen kursiert und sich in Unterbrechungen und Umleitungen aufstaut, bleibt unerfüllt - oder erfüllt sich nur in seiner, für eine der Beteiligten. (Männer übrigens kommen so gut wie gar nicht, nennenswert nur in einer einzigen Szene vor, in der man in erster Linie ihre Hinterköpfe zu sehen bekommt.)Wie unverblümt Jacqueline Audrys Film von diesem Begehren spricht, von seiner Kostümwelt eher betont als verdeckt,die Worte und Bilder sind, die sie findet, wie explizit sie herausstellt, welches Unglück die Not und Notwendigkeit des Impliziten bedeutet, ist schlicht verblüffend. Und ein Film wie "Olivia", frisch restauriert noch bis Juli in der Arte Mediathek zu sehen, macht deutlich, dass den herkömmlichen Erzählungen der Filmgeschichte nie zu trauen ist: Es gebührt ihm und seiner Regisseurin Jacqueline Audry darin ein wichtiger Platz.---Geschmolzenes Silber, sagt der Künstler Oskar Dawicki, habe man demeines Geheimnisses im Mittelalter in den Rachen gekippt. Härtete es aus, sei so eine schöneentstanden. Die Silberringe seiner Geliebten und Agentin befingert Dawicki in "The Performer" da schon mit regem Interesse. Natürlich wird er sie schmelzen und schließlich eine Apparatur entwickeln, die ihm - er ist schließlich Radikalperformer - das blubbernde Edelmetall tatsächlich in den Schlund befördert. Sein versilberter Ösophagus wird anschließend als bleibendes Werk auf einen Markt geworfen, der den Künstler selbsthat. Eingegangen an der Unverkäuflichkeit flüchtiger Performancemomente und doch verewigt in deren höchstem, selbstauflösendem Moment. Das Werk steht, aber der Preis ist zu heiß. The artist is absent.Eine hochpathetische Symbolklammer legenundum ihren Film, der 2015 in der Berlinale-Sektion "Forum Expanded" lief, und der nun auf der Streaming-Plattform des Berliner Arsenal-Kinos zu sehen ist. Pathetisch, aber nicht witzlos. Zu tun hat das auch damit, dass die Protagonisten keine Erfindung, sondernsind. Was aber nicht, und da wird es erst interessant, damit zu verwechseln wäre, dass sie sich "selber spielen".jedenfalls, soviel ist sicher, zählt tatsächlich zu den bekannteren polnischen Performance- und Aktionskünstlern. Auch die Speiseröhrenskulptur "Speech is Silver" stammt wie überhaupt alle im Film gezeigten Werke und Aktionen von ihm. Anders als der Abspann des Films behauptet, ist Dawicki hierbei jedoch nicht zu Tode gekommen, ist nicht gänzlich eins geworden mit seiner Arbeit. Auch sein ebenfalls als er selbst im Film auftretender (und gleichfalls sterbender) Mentorist eine verbürgte Figur, wie Wikipedia und eingesprengte, dokumentarische Archivaufnahmen in "The Performer" belegen. Jemand, der verstört haben muss in der Hochzeit der Happenings und Aktionen in den 60er und 70er Jahren - auch durch eher zweifelhafte Nummern mit lebenden Tieren, wie man hier sehen kann und muss, aber eigentlich nicht will.Zum Sterbebett dieses dahinsiechenden Altmeisters ist Oskar Dawicki im Film unterwegs. Auch das ist hochgradig bildlich zu verstehen, denn Warpechowski verkörpert in den Augen seines ehemaligen Schülers denund deren Kommerzialisierung. "Is performance art dead?", fragt zu Beginn eine Tonbandstimme. "I don't know", sagt Dawicki und beweist dann doch das Gegenteil - aber gleichzeitig eben auch das Gegenteil vom Gegenteil. Denn die flüchtigen Artefakte, die von seinen Performances herabfallen und zurückbleiben, reichen zwar noch für den Wodka in der Absturzkneipe, aber kaum mehr für die Miete.Damit ist aber auch schon mehr Plot versprochen, als "The Performer" einlöst. Denn eigentlich geht es nicht um prekäre Künstlerexistenzen oder eine narrative Verhandlung der Frage nach Wesen und Wert der Kunst, sondern vielmehr um ein verweisreiches: Man sieht dem "echten" Oskar Dawicki als einer Art filmischem Avatar seiner selbst dabei zu, wie er seine eigenen Performances für den Film, nein: für die Handlung des Films rekreiert. Deren Unbedingtheit zerlegt sich dabei in die Bestandteile einer schnöden Betriebssatire, wenn zu Davickis suizidalen Entgrenzungen die Sektgläser umgehen. Immer unauflöslicher scheint bald, wie ernst es der Film mit seiner dauerrauchenden und versonnen in die Ferne stierenden Figur tatsächlich meint. Für die Kunst selbst scheint die Sache hingegen klar: Die zuvor anzitierten und nachgestellten Werke und Auftritte Dawickis werden im Abspannaufgereiht. Deren eigentlicher Ort ist eindeutig ein anderer. Ihre Übertragung in den Film ist zwar keine Totgeburt, hinterlässt mit der Filmfigur Oskar Dawicki aber immerhin eine Leiche.