Große Kinothemen, kleines Setting: Hong Sangsoo mal wieder ganz bei sich.

Lilith Stangenberg im Kluge/Khavn-Film: ratlos.

Lieber einen Longread zum Thema lesen: Eliza Hittmans "Never Rarely"

Der koreanische Autorenfilmerdreht jährlich ohne weiteres zwei, drei Filme und immer, wenn er mit einem von ihnen auf ein Festival zu Besuch kommt, erobert er die Kritik im Sturm mit einer ähnlichen Leichtigkeit, die ihm offenbar auch beim Filmedrehen zu eigen ist. In seinem neuen, im Wettbewerb gezeigten Film "The Woman that Ran" spielt Hongs Partnerinerneut die Hauptrolle und zwar als Ehefrau, die nach fünf Jahren ihre Freundinnen besucht, die sie in dieser Zeit vernachlässigt hat.Thekla Dannenberg ist im Glück: "Wie immer arrangiert Hong Sangsoo die Szenen. Zwei oder drei Frauen sitzen sich gegenüber am Tisch, trinken Tee oder Schnaps. Ihre Bewegungen sind verhalten, aber voller Anmut, dem Spiel ihrer Hände könnte man. Ihr Ton ist immer höflich, diskret und zart. Es gibt keine raumgreifende Bewegungen, nur. Und doch verhandeln sie die Beziehung von Mann und Frau, das Verhältnis des Menschen zum Tier, das Leben in der Stadt, also."Zu Hongs großen Verehrern zählt auch-Kritiker Daniel Kothenschulte: "Der Minimalismus im Kino hat viele Gesichter, aber keinem Filmemacher abseits des Dokumentarischen gelingt derzeit. Hong Sangsoo ist, dem nichts Menschliches fremd ist - abgesehen von der, die er aus seinen Filmen kategorisch verdammt." Auch-Kritiker Michael Meyns genießt das sich nur im Detail variierende Minimalismus-Kino des Koreaners, in dessen Filme sich immer wieder das Gleiche abzuspielen scheint: "Hongs Filme sind von Melancholie geprägt, vom latenten Gefühl,. Mit seinen vielfältigen Variationen innerhalb eines Films, aber auch über sein Werk hinweg, ermöglicht es Hong seinen Figuren, diese Entscheidungen zu ändern und andere Wege einzuschlagen. ... Je älter man wird, desto häufiger werden Momente, die man schon einmal erlebt zu haben glaubt. Die Kunst in Hongs Kino ist es,zu erkennen und zu schätzen." Weitere Besprechungen auf critic.de und im Tagesspiegel In den Encounters läuft mit "Orphea" die zweite Zusammenarbeit vonund dem philippinischen Punk-Auteur. Hier deuten sie denum und lassenals Orphea in der Unterwelt nach ihrem Eurydiko suchen - ein Film über "", schreibt Claus Löser in derüber diesen durchgeknallten Film am Rande der Hysterie: "Wenn Orphea durch das urbane südostasiatische Chaos tapst, erinnert sie weniger an eine 'umgepolte' Göttin aus der Antike als an eine europäische." Zu sehen gibt es keine Handlung, aber "ein turbulentes Nummernprogramm aus Videoclips, Stop-Motion-Animationen, statuarischen Gesangseinlagen und Rezitationen" und außerdem noch "Stepptänze auf Elektronikmüll,und Low-Fidelity-Tändeleien." Vor allem wegen Stangenberg ist ein Ereignis, schreibt Jens Balzer auf: Ihr "Spiel ist sensationell; allein die Kraft, mit der sie, in die Kluge sie zwängt, lohnt das Betrachten des Films." Und "wo Kluges Ästhetik sich vom Gezeigten immer auch distanziert, zeigt Khavn nochmit hyperrealistischem Gestus - doch gleichen beide sich in der Vorliebe für assoziative Montagen. Vielleicht könne man sagen: So wie Kluge das Material für seine Montagen in Ideen findet, so ergeben sich die Ideen von Khavn aus der."hat ausführlich mit Kluge gesprochen Von der desolaten Situation, in der sich Frauen in manchen US-Staaten befinden, wenn sie eine Abtreibung durchführen lassen wollen, berichtetWettbewerbsfilm "Never Rarely Sometimes Always". Ein Thema, zu dem man sich im Netz stundenlang festlesen kann, so reich ist die Fülle an Reportagen und Hintergrundberichten, schreibt Anja Seeliger im. Doch "gibt einem der Film etwas darüber hinaus? Nicht das Schwarze unterm Fingernagel." Die Regisseurin setze mit diesem Film "ihre Reihe beeindruckender Jugenddramen fort", schreibt demgegenüber Nadine Lange im. Eva-Christina Meier spricht in dervon einem "präzisen Porträt" der Protagonistin "in einermit vielen Hindernissen".Außerdem lief im Wettbewerbunditalienisches Familiendrama "Bad Tales", besprochen auf critic.de und in dervon Fabian Tietke, der ihn zwar bislang für "einen der stärksten Filme im Wettbewerb" hält , allerdings ohne dies so wirklich zu begründen. Beeindruckt auch Perlentaucher Thierry Chervel, de von "" spricht: "Es sind Sommerferien, die Kinder begießen sich mit Wasser, aber eine wirkliche Ausgelassenheit kommt nie zustande. In der Zeitlupe wird das Jauchzen zum stummen Schrei. Die Kinder verstehen die Erwachsenen nicht. Sie betrachten die Pornos auf den Handys der Väter. Sie kapieren wohl,ist, können es aber nicht benennen. Einmal fragt ein Kind seinen Vater, ob er und die Mutter glücklich seien - da rastet der Vater aus."In derresümmiert Bert Rebhandl das bisherige Programm das, das in diesem Jahr mitebenfalls eine neue Leiterin hat. Sein Zwischenfazit: "Das Forum sucht die Instanz für einenicht außerhalb von ihnen, sondern in einer. Vielleicht liegt in dem Wechselspiel zwischen 'Encounters', der neuen, von Carlo Chatrian geschaffenen Berlinale-Sektion, und dem Forum tatsächlich eine, von der das gesamte Festival profitieren könnte. Die ersten Tage deuten jedenfalls in diese Richtung."Außerdem: Im spricht Christiane Peitz mit dem Filmemacherüber dessen heute im Wettbewerb gezeigte Adaption von "Berlin Alexanderplatz", die Franz Biberkopf zum Flüchtling im Berlin der Gegenwart umdeutet. Für die spricht Igal Avidan mit dem Filmemacherüber dessen experimentellen Dokumentarfilm "The Viewing Booth" (mehr dazu hier ). Elisabeth Binder hat sich für denmit der Filmemacherin getroffen , die auf der Berlinale ihren Dokumentarfilm "Hillary" überpräsentiert. Außerdem hat sie die Pressekonferenz mit der US-Politikerin besucht . Thomas Klein spricht in dermit der isländischen Komponistin, die bei den Berinale Talents einen Auftritt hatte. Simon Rayß hat sich für denzum Europäischen Filmmarkt an den Stand von aufgemacht . Außerdem hat erAuftritt bei den Talents besucht . Im-Blog berichtet Bert Rebhandl davon, wie er versucht hat, ein Interview mit dem Schauspielerzu bekommen. Im staunt Ruth Herzberg darüber, dass dasim Osten Berlins noch nicht abgerissen wurde, wo doch ansonsten in Berlin alles der Abrissbirne zum Opfer fällt, was das Stadtbild verschönert. 