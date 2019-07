Natalja Gontscharowa, Cyclist, 1913. State Russian Museum St. Petersburg © ADAGP, Paris and DACS, London 2019

Félix Vallotton, Le Bain au soir d'été (Ausschnitt) 1892-93. © Kunsthaus Zürich

Russland 1913 war "und so tiefblau wie der Mantel Mariens. Es hatte mehr Farben als die Garderobe der schicksten Pariser, als die Palette von Henri Matisse, als jede sozialistische Utopie", lernt eine begeisterte Kia Vahland () in der-Ausstellung der Tate Modern . Die fast vergessene Malerin hielt sich an keine Regeln: "Sie malt mal beinahe traditionell, dann wieder kubistisch, vor allem aber so,. Näht Kleider und Kostüme, legt sich mit der Kirche an, verhöhnt den Dünkel der Hochkunst. Mit nationalen Stilen kann sie nichts anfangen und mixt fröhlich den italienischen Futurismus mit russischen Sagengestalten, Moskauer Christusfiguren mit Stilmitteln der deutschen Brücke-Künstler. Gontscharowas Œuvre ist."





"Wer noch einmal Malerei als darstellende Kunstund Selbstentgrenzungen erleben möchte, musssehen", ruft Hans-Joachim Müller, der für dieeine Retrospektive des Schweizer Malers und Grafikers in der Royal Academy in London besucht hat. Besonders dessenhat ihn beeindruckt: "Künstlichkeit ist auch ein anderes Wort für dieeines Werks, das allen Bildzweifeln zum Trotz nicht davon lassen will, noch einmal auf Inhalt und Bedeutung zu setzen, das aber zugleich weiß, dass Inhalt und Bedeutung nicht anders zu haben sind als im immer wieder erneuerten Abstand zu Inhalt und Bedeutung. Nie liegt, nie kniet, kauert, sitzt oder steht eine nackte Frau vor diesem Maler und tut eswillen. Immer ist ins Gefallen daseingeschrieben, des übergriffigen Sehens, des sich Zeigens und Verbergens, das Drama der erzwungenen Nähe, der Fremdheit, der unaufhebbaren Künstlichkeit."Weitere Artikel: In der erzählt Marcus Woeller von einem, der auf einem französischen Dachboden gefunden worden sein soll. "Weiße Kunst ist auch okay", meint im Gespräch mit derder afroamerikanische KünstlerBesprochen werden außerdem eine Retrospektive des südafrikanischen Künstlersim Kunstmuseum Basel NZZ ) und Nora Schultz' Ausstellung "Would you say this is the day?" in der Wiener Secession Standard ).