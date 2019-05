In den Mode-Ausstellungen des Victora and Albert Museum kann-Kritikerin Tania Martini zwar auch der Schau zuetwas abgewinnen, das Träumerische etwa oder den Einspruch gegen das Funktionale. Doch spannender findet sie natürlich den Part zu, die in den Swinging Sixties von London denund Mode machen wollte für die "Working class, not the few in Paris": "Quant war. Quant ist normal life, ist everyday life. Ihre Kleidung sollte Ausdruck individueller wie auch gesellschaftlicher Mobilität sein. In den Stoffen kehren die Streifen der Metzgerskleidung wieder, in den Schnitten die Arbeitsschürzen, die Kleider tragen Namen wie 'Bank of England' (1962), was nicht nur ironisch, sondern auch politisch gemeint ist: Anfang der 1960er konnten Frauen ohne die Erlaubnis ihres Mannes kein Konto eröffnen. Wie überhaupt die Kleiderordnungen noch nicht ganz der Vergangenheit angehörten: Bis in die 1960er Jahre gab es etwa in den USA ein Gesetz, das Frauen vorschrieb, mindestens drei deutlich weibliche Kleidungsstücke zu tragen. Die quantsche Mischung aus Schulmädchen und Tomboy, der bereits androgyn anmutende Look mit symmetrischem Bubikopf, den niemand besser verkörperte als das Model Twiggy, gab dem Aufbruch der Frauenund schob ihn gleichzeitig mit an."