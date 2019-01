In derist Adam Soboczynski fassungslos über die guten Kritiken zu Roman "Serotonin" . Der Mann ist nun wirklich ein "neurechter Denker" - sagt er sogar selbst - und die Kritiker jubeln? Weil das so zart erzählt ist? "Wenn der Ego-Shooter-Bourgeois im Gewand des linken, proeuropäischen Heuchlers alles gegen die Wand fährt, muss der nationalistisch gestimmte Citoyen im Akt der Selbstbehauptung zur Waffe greifen. Das ist die Moral. ... Houellebecq ist kein Spieler, kein Provokateur, kein Clown.. Und er sagt, was er meint. Und was geschieht, wenn man ihn, gewiss zu seinem Vergnügen, aus Opportunismus gegen den Strich liest, ist leider sehr simpel, und man traut es sich wegen der Floskelhaftigkeit kaum auszusprechen: Man macht rechtes, antiliberales Gedankengut salonfähig." In der Zeit versteht Alexander Cammann nicht, dass Verleger Jo Lendle diesen Roman für Hanser angenommen hat.Der zweite Aufreger dieser Tage istRoman "Stella" , der die Geschichte der jüdischen NS-Kollaborateurinerzählt. Die Literaturkritiker waren zumeist entsetzt über den Roman, den sie zu oberflächlich fanden. Katharina Schmitz ärgert sich imdarüber, wie an sich unnötig und lanciert diese ganze verkaufsfördernde Debatte wirkt: "Würde sein Autor nun nicht sound wäre das Buch nicht beim renommierten Hanser Verlag (zu dem Würger von Kein & Aber wechselte) erschienen und hätte es nicht dasvorab gegeben und hätte man nicht das starke Gefühl, nicht nur im Journalismus, sondern auch in der Literaturbranche müsste mal wieder einer auf die Bremse treten, würdedanach krähen." In derversteht Alexander Cammann nicht, warum Verlegerden Roman für den Hanser Verlag genommen hat: "Wenn dort, wo Primo Levi und W. G. Sebald erschienen, ein Buch mit NS-Thematik die, ist das ein gravierendes Problem - und zwar auch für den Verleger Jo Lendle, der das Buch gemeinsam mit dem Lektor Florian Kessler betreute. Was ist da in München passiert?"Drei Wochen nach dem Tod vonist auch dessen deutsche Übersetzerin, die Kinderbuchautorin gestorben. Mit ihren Büchern wollte die Schriftstellerin "bei ihren jungen Lesern und Leserinnen das Verständnis fürwecken - und dass es fast nie die Schuld der Kinder ist, damit konfrontiert zu werden", erklärt Gerrit Bartels im. "Sie konnte Kindernin einer Art, die ihnen gemäß war, sie konnte tiefe Gefühle in ihnen wecken und sie doch mit dem Gefühl hinterlassen, eine richtig schöne, packende Geschichte gelesen zu haben würdigt Anne-Catherine Simon die Verstorbene in derhat ein ausführliches Gespräch mit der Schriftstellerin aus seinem Archiv geholt.Weitere Artikel: Thomas Steinfeld sieht in derkeinen Anlass zur Hoffnung, dass der Neustart derihre Glaubwürdigkeit in absehbarer Zeit wieder herstellen kann. gibt im-Blog des S.Fischer-Verlags Einblick in die Recherchen zuneuem Roman "Die Hölle ist leer - die Teufel sind alle hier" . In dergestatten diverseeinen Blick in ihre Werkstatt, in der es aufgrund des gesteigerten Drucks auf zeitnahe Publikationen erheblichzugeht als früher. Für den spricht Achim Bogdahn mit der Schriftstellerin . Gerrit Bartels ( Tagesspiegel ), Anne-Catherine Simon ( Presse ) und Roswitha Budeus-Budde ( SZ ) schreiben zum Tod der und ÜbersetzerinBesprochen werdenErzählband "Cat Person" ( ZeitOnline FAZ ),"Ich Ich Ich - Selbstzeugnisse und Erinnerungen von Zeitgenossen" ( Zeit ),"Erhebung" ( Tagesspiegel ),Essay "Tier werden" (SZ), neue Bücher von(FAZ) und eine Ausstellung im Centre Pompidou über den Comicautor ).