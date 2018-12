Szene aus Xavier Giannolis "Die Erscheinung"

Hollywood-Filme mitin der Hauptrolle spielen mehr Geld ein als solche mit Männern in der Hauptrolle - auf dieses zugespitzte Ergebnis dampfen derzeit viele Medien eine Studie ein, die Susan Vahabzadeh, durchaus erfreut über die an sich gute Botschaft, in der etwas differenzierter aufdröselt : "In allen Gruppen haben die Filme, die eine Hauptdarstellerin hatten,mehr eingespielt als jene, bei denen ein Mann zuerst genannt wurde. Insgesamt waren das, im Vergleich zu. Ein, das womöglich eine höhere Nachfrage schafft. Vielleicht würde sich bei gleichmäßiger Verteilung der Hauptrollen auch die Zuschauergunst gleichmäßig verteilen."





Einem jungen Mann erscheint die Heilige Jungfrau Maria - und die Kirche glaubt es nicht, was einen Reporter auf den Plan ruft, um die Sache aufzuklären."Die Erscheinung" ist durchaus passabel geraten, meint Ekkehard Knörer in der: Zwar häuft der Regisseur "allerlei Plot- und Wunder-Zinnober" auf, aber "man langweilt sich beinahe zweieinhalb Stunden lang eher nicht. ... Der Film hält sich die Entscheidung in den oft sehr schönen Bildern des Kameramannsoffen. Er liebt das Gesicht seiner Heiligen im Wissen darum, dass sie womöglich doch keine ist. Dieist eher Stärke als Schwäche." Und Fritz Göttler hält in derfest: "Giannolis Film ist nicht sozialkritisch, will nicht religiösen Rummel denunzieren."Weitere Artikel: Für diehat sich Patrick Straumann zum Gespräch mit dem japanischen Regisseurüber dessen neuen, von Philipp Meier besprochenen Film "Shoplifters" getroffen, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Ziemlich unheimlich findet SZ-Kritiker Jonas Lages die ursprünglich fürs Kino geplante, jetzt aber vonaufgekaufte neue "Dschungelbuch"-Verfilmung, in der namhafte Schauspieler via Motion Capturing die Dschungeltiere verkörpern, was mitunter zu bizarren Wiedererkennungseffekten unter den digitalen Masken führt. Für diehat Marco Schmidt das in diesem Jahr erstmal vom ehemaligen Forumsleiter der Berlinale,, geleitete Filmfestival inbesucht.Besprochen werden"Roma" ( Perlentaucher ),"Postcards from London" ( critic.de Perlentaucher ),"Männerfreundschaften", in dem der Regisseur darüber spekuliert, ob Goethe schwul gewesen ist ( SZ ),Ökothriller "Gegen den Strom" ( critic.de ), die neue Staffel der britischen Serie "Doctor Who", in der miterstmals eine Frau die Titelrolle übernommen hat ( FR ) und die-Serie "The Innocent Man", die auf gleichnamigem Buch basiert ().