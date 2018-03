Konkurrenzlos findet Janis El Bira in derdas Berliner Ensemble, wodie erste Komplett-Inszenierung von "Krieg"-Trilogie von 1986 auf die Bühne gebracht hat. Grandios sei auch, wie der Schauspieler"das uferlose Wesen des Goetz'schen Schreiben", ähem, herausarbeitet: "Aus seinem Mund purzeln die Stummelsätze, Floskeln und Behelfsvokabeln, denn Goetz' 'Krieg' ist eine. Tiefe Bombenkrater klaffen in diesem Text und drumherum flirren nervös die Zeichen: Revolution, Klassenkampf, deutscher Geist und deutsches Saufen, Heidegger,. Manchmal ballt sich alles zu einer Parole zusammen ('Politische Macht kommt aus dem Lauf der Gewehre'), dann wieder schlingert die Sprache zwischen Trinksprüchen und. Der junge Rainald Goetz, auch das macht dieser Abend greifbar, stand mitunter auf kuriose Weise ebenso nah bei Konrad Bayer wie bei Thomas Bernhard oder Heiner Müller."Weiteres: Der bringt Thomas Oberenders Laudatio auf die bewundernswerte, die am Samstag den Gertrud-Eysoldt-Ring erhielt: "Nie, so fühle ich das selbst, würde man Sophie Rois mit einem Hänger hilflos in der Szene verenden sehen. Sie wüsste sich immer zu retten. Notfalls fragt sie." In derzeigt sich Wiebke Hüster nur noch genervt vom kritischen Minderheiten-Sprech der Tanzplattform in Deutschland".Besprochen werden' AfD-Stück "Gorki, Alternative für Deutschland?" am Berliner Gorki Theater (das Peter Laudenbach in der"noch in dernarzisstisch" findet),Abend "Rom" nachundam Deutschen Theater in Berlin ("durchweg spannend, unterhaltsam und irritierend", meint Katrin Bettina Müller in der taz , in dernennt ihn Simon Strauß einen "absoluten Reinfall"),Inszenierung vonWell Made Play "Schlafende Männer" am Hamburger Schauspielhaus ( Nachtkritik ),"Caligula" in Düsseldorf ( Nachtkritik ), Tracy Letts "Mary Page Marlowe - eine Frau" in Basel ( NZZ, ),poppige Theatermesse "Die Selbstmord-Schwestern" an der Volksbühne ( Tagesspiegel ),"Besuch der alten Dame" als Oper vonam Theater an der Wien (), Stephan Suschkes Heiner-Müller-Inszenierung "Anatomie Titus" in Linz ( Standard ).