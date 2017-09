Alle Feuilletons trauern um, Bassist und Mitgründer vonsowie selbsternannter "universeller Dilettant" - wobei sich viele Nachrufe eher wie eine letzte Würdigung von Czukays Band lesen. Czukay war "so etwas wie", verrät Christian Bos in der. Er schnitt "die endlosen Jamsessions seiner Mitmusiker auf Tonband mit, auf der Suche nach den, in denen vielleicht gerade Missverständnisse zwischen den so unterschiedlich ausgebildeten Spielern zu etwas völlig Neuem führten." Was Christian Schröder imnur bestätigen kann: Bei Can "ging es um den Versuch, die Musik noch einmalneu zu erfinden." Für Max Dax liegt in Czukays Tape-Basteleien nicht nur der Ursprung von Sampling, sondern von der Band selbst, wie er in der erklärt : "Tatsächlich begann die Musik von Can bei Holger Czukays mit zerschnittenen und neu wieder zusammengefügten Tonbändern im Studio für elektronische Musik, interdisziplinär anknüpfend an Kurt Schwitters' literarische und künstlerische Experimente Collage bei." Und Michael Pilz würdigt Czukay und seine Band als: "Wer von 1968 redet, darf von Can nicht schweigen. Auch im alten Kinosaal von Weilerswist, den sie damals mit Bundeswehrmatratzen auslegten, ging es darum, das alte Deutschland,, zu überwinden."Weitere Nachrufe in Standard und FAZ . Diehat ein großes Interview von 2013 online gestellt. Als einer der wenigen Nachrufer würdigt Julian Weber in derauch Czukays Soloalben und -Kollaborationen. Das 1981 veröffentlichte Stück "Ode to Perfume" hält er etwa für "einen der schönsten, die je erschienen sind." Das hören wir uns gerne an:Übermorgen wird in Berlin das neueste Werk der britischen Komponistinuraufgeführt: "Yes", die Vertonung des Schlussmonologs von Joyces "Ulysses". Im Interview mit Volker Hagedorn von dererzählt Saunders, die aus einer Musikerfamilie kommt, wie sie mit 16 Jahrenkennenlernte und acht Jahre später nach Karlsruhe zog, um beizu studieren: "'Ich konnte kein Wort Deutsch, und er konnte nur wenig Englisch. Er hat einfache Fragen gestellt, über die ich tagelang nachdenken musste. Er hat gefragt, welches Gesicht hat dein Stück? Hat es Augen? Ich dachte, wow, es könnte keine Augen haben. Hat es einen Mund? Nein. Welche Farbe? Rot. Wo ist es denn? Das war für mich ein Geschenk. Nicht über die Musik zu sprechen, sondern sichzu befinden.' Einmal begann sie mit einem Stück für Streichorchester und brachte ihrem Professor ein großes Blatt voller Noten mit. 'Er hat es langsam gedreht, falsch rum, und gesagt:.' Nur einen. Ein A, beschloss sie, am Klavier, in verschiedenen Farben. 'Aber', lautete Rihms Bedingung - also ohne Tricks mit präparierten Saiten, Alufolie und Klöppeln. Nur Tasten und Pedal."Hier Rebecca Saunders' von Beckett inspiriertes Stück "Still"Außerdem: Jan Küveler ist für diezur Insel Samos gereist , wo dassich "auf die Fahnen geschrieben hat, Grenzen zu überwinden, Mauern einzureißen und Menschen verschiedener Herkunft zusammenzubringen." Gerald Felber resümiert in derdie nungenannten Haydn Festspiele , die, nachdem sie im angestammten Spielort im Esterhazy-Schloss vor die Tür gesetzt wurden, erstmals übers Burgenland verstreut stattfanden.Besprochen werden ein Konzert der Sopranistinmit der Tagesspiegel ),Auftritt beim Rheingau Musik Festival ( FR ) und das neue Album von Standard ).