Diehaben die Bühne für eine der schwersten Krisen Spaniens seit seiner Demokratisierung bereitet, schreibt Diego Torres in, nachdem das Referendum durch ein gestern unterzeichnetes Dekret der Regionalregierung für Katalonien am 1. Oktober endgültig beschlossene Sache ist. "In diesem Zug kulminiert eineder sezessionistischen Bewegung, die vor einem Jahrzehnt von gerade mal 15 Prozent der Katalanen unterstützt wurde. Das Regionalparlamentnun offen der spanischen Verfassung und der konservativen Regierung von Premierminister Mariano Rajoy." einen interessanten Beitrag Javier Cercas' zur Debatte um Katalonien haben wir in der Magschau resümiert Sascha Lobo schreibt ineinen Brief an die Wähler, besonders die älteren, denen er vorwirft, zugelassen zu haben, dass Deutschland in der- etwa bei Glasfaser und Mobilempfang - entsetzlich provinziell ist: "Sie sindüber den digitalen Amokspaziergang durch Unterlassung, der Ihnen seit langer Zeit vorgeführt wird. Im Zug zwischen Hamburg und Berlin gibt es null Empfang, aber Sie zucken mit den Schultern. In einemhat man keine Chance, YouTube-Videos zu schauen, abergeht ja. Sie halten flächendeckende Vernetzung für optional, solangeläuft."Unter der Unterzeile "Estland demonstriert,ist" berichtet Michael Hanfeld in dergenussvoll über die, die Estland seinem System für denentdeckt hat: "Die Bürger sollen eine nie dagewesene Schlüsselgewalt haben - Zugang zu allem, was man vom Staat erwartet. Dass dies auch in umgekehrter Richtung funktioniert, intimste Dinge transparent macht und die, dürfte jetzt auch dem Letzten klar sein. Doch wird das im allgemeinen E-Governance-Gestaune nicht nur von den Kapitalverwertern der Digitalisierung wie Facebook und Google konsequent ausgeblendet."Derveröffentlicht weiter Papiere aus den, diesmal aber Papiere der EU, die unter anderem die extrem knifflige Frage derbehandeln - hier herrscht offenbar große Unklarheit zwischen den Gesprächspartnern, schreibt Jennifer Rankin: "Irische Politiker würden es bevorzugen, wenn das Vereinigte Königreich in derbliebe, denn dies wäre der sicherste Weg, Kontrollposten an der Grenze zu vermeiden, die während des Nordirlandkonflikts Angriffspunkte waren. Aber in der Zollunion zu bleiben, hieße, dass Britannien keinemehr abschließen könnte, eine Schlüsselforderung der Brexit-Anhänger."