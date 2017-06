Einer "Art Mount-Everest-Besteigung" meint Manuel Brug () im Londoner Opernhaus Covent Garden beigewohnt zu haben, so riskant am Abgrund wandelt Startenorbei seinem langerwarteten Auftritt als Otello: "Wenn Kaufmann in den hystrionischen Momenten dieser Partie des labilen Außersichseins (undhält davon einige bereit) die Stimme aufreißt und hell, ja gellend werden lässt, dann tut er das zwar möglichst kontrolliert, aber eben ohne jede Reserve. Er singt mit dem Kapital seiner Stimme, nicht mit den Zinsen. Ein, an den Grenzen seines Materials; fast ein wenig unangenehm für den Wissenden, weil es so gefährlich, ja ungesund klingt. Eine persönliche Gipfelbesteigung. Das schon. Aber ist die auch gut?"Weiteres: In der nimmt Ulrich Seidler Abschied von der, die "ohne Parlamentsbeschluss" nach dieser Spielzeit "als Theater geschlossen" wird. Im wirft Frederik Hanssen einen Blick aufs kommende Programm der in ihr saniertes Stammhaus zurückgekehrten. In der berichtet Gisela Stamer von denin Mannheim. Im unterhält sich Ljubisa Tosic mit dem Intendanten der Bühne Baden. In dererzählt der Soziologe , warum er am Schauspiel Frankfurt gerne die Proben vonbeobachtet hat. Der bringt ein Feature überInszenierung von Dostojewskis "Der Spieler" an der Berliner Volksbühne.Besprochen werden' Adaption von Roman "Kruso" bei den Autorentheatertagen im Deutschen Theater ("mitreißend und mitreißend komisch", schwärmt Katrin Bettina Müller in der, auch Ulrich Seidler zeigt sich in dersehr angetan)Inszenierung von"Hexenjagd" am Düsseldorfer Schauspielhaus ( SZ ),Inszenierung von"Pelléas et Mélisande" an der Wiener Staatsoper ( NZZ ) und Sarah Groß' Inszenierung von Ralph Benatzkys Operette "Im Weißen Rössl" in der Oper Frankfurt ( FR ).