Vorgestern wurde endlich ein Gesetz zur Rehabilitierung der Opfer desverabschiedet - allerdings eine meint Jan Feddersen in der, weil CDU und SPD durchsetzten, dass diese Rehabilitierung nur für Männer gilt, die nicht mit JugendlichenSex hatten: "Das diene nachträglich dem Jugendschutz. In Wahrheit lugt in dieser großkoalitionären Präzision dessen, was Sache ist, derhervor, Schwule seien eigentlich alle Päderasten, Kinderschänder, denen man mit Jugendschutzparagrafen beikommen müsse. Denn: Die Schutzaltersgrenze für Heterosexuelle lag damals- also werden in diesem Rehabilitationsgesetz homosexuelle Männer nachträglich diskriminiert." Feddersen fürchtet, dass die zu Entschädigenden nun erstmal nachweisen müssen, "dass sie wirklich keine Pädos waren".Islam gibt es genauso wenig wieMuslime, meint der marokkanische Schriftsteller, der als bekennender Atheist im Schweizer Exil lebt. Gerade Multikulti-Anhänger sollten das endlich begreifen, fordert er in der: "wird nicht dabei helfen, Muslime in Europa zu integrieren, auch wenn Linksliberale und Linke glauben, dass sie damit die Rechte der Muslime verteidigen. In der Tat verhält es sich gerade umgekehrt: Auf diese Weise spielen sie. Denn damit geben sie diesen die Möglichkeit, sich als Führer und Sprecher der muslimischen Umma hervorzutun. ... Eine gemeinsame Grundlage für ein gedeihliches Zusammenleben aller kann nur die Achtung der universellen Menschenrechte sein. Fest steht:haben solche Rechte. Religionen und Ideologien jedoch nicht."Frühstücken oder Mittagessen heißt in Frankreich (petit)- darin steckt, das Fasten. In Tunesien, schreibt Frédéric Bobin in, gibt es nun eine Bewegung der Frühstücker, der "", die sich im Ramadan manifestiert und offen gegenausspricht. Manche mögen fasten, andere mögen essen. Bisher kursierte die Bewegung auf sozialen Netzen, wo man sich Tipps über Restaurants gab, die offen blieben, nun frühstückt man auch öffentlich: "Ein derartiges 'Coming out' ist ein Symptom. Er zeigt den immer unbefangeneren Auftritt einer Bewegung für, über die in der Revolution von 2011, in der es vor allem um politische Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung ging, noch so gut wie gar nicht gesprochen wurde."